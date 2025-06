An ninh trật tự Truy bắt nhóm thanh niên dùng hung khí gây rối ở Tam Kỳ (QNO) - Một vụ hỗn chiến bằng hung khí xảy ra vào rạng sáng 9/6 tại quán nhậu T.B. (đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ), gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Các đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin báo lúc 2h30 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an phường An Mỹ nhanh chóng truy xét, tạm giữ 6 đối tượng liên quan chỉ sau 1 giờ gây án, thu giữ 1 súng ná cao su và 2 dao tự chế.

Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, xô xát có tuổi đời rất trẻ. Ảnh: Công an cung cấp

Điều tra ban đầu xác định, nhóm N.M.T. (SN 2003), T.T.Q.L. (SN 2007), T.M.H. (SN 2004) nhậu tại quán T.B. thì bị nhóm Đ.H.N., P.V.N., T.L.Q.B. (cùng SN 2008, trú huyện Thăng Bình) dùng súng ná bắn khiến T.T.Q.L. trúng đạn bi.

Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, nhóm P.V.N. lên đạn súng ná thì liền bị nhóm T.T.Q.L. dùng dao tấn công gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hung khí ná bắn đạn bi. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo pháp luật.