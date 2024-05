An ninh trật tự Truy nã hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc (QNO) - Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My cho hay đã ra quyết định truy nã hai đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị can Đỗ Dương Thức. Ảnh: Công an cung cấp

Hai đối tượng bị truy nã gồm Nguyễn Văn Cảm (SN 1991, thường trú tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, Bắc Trà My, tên thường gọi là “Quậy”) về tội “Tổ chức đánh bạc” và Đỗ Dương Thức (SN 1984, thường trú thôn 7b, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, qua quá trình điều tra vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại tổ Đàng Bộ (thị trấn Trà My, Bắc Trà My), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố đối với 35 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Cảm và Đỗ Dương Thức. Sau khi gây án 2 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can Nguyễn Văn Cảm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Bắc Trà My thông báo: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My (số 05 Hùng Vương, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) qua Trực ban Công an huyện (SĐT 0235.3882.999) hoặc Điều tra viên Lê Kim Tâm (SĐT 0989.082.382).