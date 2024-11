Thế giới TS. Geetha Murali: "Thế giới rộng mở qua trang sách" (QNO) - Là CEO của Room to Read - tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh góp phần vì thế giới không có nạn mù chữ và bất bình đẳng giới, TS. Geetha Murali nhận thức sâu sắc rằng sức mạnh của giáo dục có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bất bình đẳng.

TS. Geetha Murali hướng dẫn kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh: CNBC

UNESCO thống kê, trên toàn cầu, khoảng 754 triệu người trưởng thành không biết đọc và viết, trong đó 2/3 là phụ nữ. Vào năm ngoái, 250 triệu trẻ em không được đến trường.

Kể từ khi thành lập vào năm 2000, Room to Read mang lại lợi ích cho hơn 45 triệu trẻ em tại 24 quốc gia và triển khai khoảng 850 triệu USD để cải thiện việc học cơ bản cho trẻ em thế giới.

Room to Read hợp tác với chính quyền, cộng đồng địa phương và các tổ chức đối tác giúp học sinh có không gian để đọc, học và phát triển - tạo ra sự thay đổi lâu dài. Trong đó, chương trình "thư viện thân thiện" của Room to Read khơi dậy tình yêu và thói quen đọc sách của học sinh.

Room to Read cũng giúp hàng triệu nữ sinh thế giới hoàn thành chương trình trung học phổ thông và được trang bị kỹ năng sống cần thiết để quyết định những vấn đề quan trọng trong cuộc sống.

Nữ TS. Geetha Murali gia nhập Room to Read vào năm 2009 với tư cách là người quản lý, sau này trở thành Giám đốc điều hành (CEO) của Room to Read.

Sinh ra ở New York (Mỹ) trong một gia đình nhập cư người Ấn Độ, TS. Geetha Murali nhận thấy chỉ có nỗ lực học tập, trang bị kiến thức cuộc sống mới giúp những đứa trẻ, đặc biệt trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt lên chính mình và thay đổi cuộc sống tươi đẹp hơn.

TS. Geetha Murali và học sinh Việt Nam. Ảnh: CNBC

Cho đến nay, Room to Read phân phối hơn 42 triệu cuốn sách trên thế giới. Vào tháng 10 năm ngoái, Room to Read phát hành "She Creates Change" (tạm dịch: Cô ấy tạo ra sự thay đổi) - dự án kể chuyện thông qua truyền thông đa phương tiện đầu tiên của Room to Read nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Cùng với các sáng kiến ​​học tập cơ bản dành cho trẻ em, Room to Read tập trung vào việc giúp thanh thiếu niên, đặc biệt là nữ giới phát triển các kỹ năng sống cần thiết như phản đối tảo hôn, bạo lực đối với phụ nữ, buôn bán người, lao động trẻ em... để tiếp tục theo đuổi học tập, trở thành người tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng của chính họ.



Với tư cách CEO của Room to Read, TS. Geetha Murali đang dẫn đầu nỗ lực chống nạn mù chữ và bất bình đẳng giới thông qua việc phát triển tình yêu đọc sách ở trẻ em thiệt thòi.

TS. Geetha Murali quan niệm sự thay đổi của thế giới bắt đầu từ trẻ em được giáo dục và thế giới rộng mở qua các trang sách.

"Chúng tôi suy ngẫm rất nhiều về kỹ năng mà trẻ em cần hay nền tảng giúp các em vượt qua những hạn chế trong cuộc sống. Đó là khả năng đọc. Khi bạn có thể đọc, thế giới mở ra trước mắt, giúp bạn phát phát triển lộ trình học tập, đưa ra những lựa chọn sáng suốt và đúng đắn" - TS. Geetha Murali nói.