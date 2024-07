Xây dựng Đảng Tự hào "Vững bước dưới cờ Đảng" Cuộc thi “Vững bước dưới cờ Đảng” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình tổ chức nhận được sự tham gia tích cực của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trên địa bàn, góp phần lan tỏa niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân.

Trung úy Lê Đại Ý được tuyên dương thanh niên công an xã tiến tiến làm theo lời Bác. Ảnh: NVCC

Gương sáng chiến sĩ công an

Sau gần hai tháng phát động, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình đã nhận được 24 video clip “ Vững bước dưới cờ Đảng” của đảng bộ 22 xã, thị trấn; Đảng ủy Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện.

Mỗi tác phẩm dự thi có dung lượng 7 phút (theo thể lệ), các thí sinh giới thiệu về bản thân, chi bộ, đảng bộ và đơn vị, địa phương đang sinh hoạt, công tác; ca ngợi sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Đồng thời bày tỏ nhận thức, suy nghĩ, niềm tự hào, tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới quê hương đất nước. Ngoài ra, thí sinh phải thể hiện một tiết mục năng khiếu ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến cuộc thi “Vững bước dưới cờ Đảng”huyện Thăng Bình sẽ được trao giải vào tháng 8/2024. Với giải thưởng tương tác trên nền tảng mạng xã hội Facebook qua Fanpage “Thông tin Thăng Bình”, đến nay các video clip đã thu hút được hơn 150.000 lượt xem, 23.894 lượt thích/bày tỏ cảm xúc (theo tiêu chí thể lệ), 7.866 lượt bình luận tích cực và 23.320 lượt chia sẻ.

Được điều động về công tác tại Công an xã Bình Triều, Trung úy Lê Đại Ý luôn nêu cao phương châm “gần dân, trọng dân, sát cơ sở”. Trong thời gian công tác, Trung úy Lê Đại Ý đã trực tiếp tham gia điều tra, khám phá các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Qua đó kịp thời răn đe, góp phần đảm bảo an ninh trật tư ở vùng quê Bình Triều.

Bên cạnh công tác nắm địa bàn, nắm vụ việc, nắm đối tượng, Trung úy Lê Đại Ý còn tìm hiểu về lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng của Đảng bộ, quân và nhân dân quê hương Bình Triều anh hùng. Đồng thời thấy được niềm tự hào của nhân dân xã về quê hương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Chính niềm tin với Đảng, với nhân dân để hết lòng phục vụ, vào đầu năm 2023, Trung úy Lê Đại Ý được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc” góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trung úy Lê Đại Ý luôn nêu cao phương châm “gần dân, trọng dân, sát cơ sở”. Ảnh: GIANG BIÊN

Lý tưởng ấy đã được Trung úy Lê Đại Ý thể hiện trong ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi” (sáng tác Nguyễn Đức Toàn) ở phần năng khiếu của mình. Điều ấy như khẳng định niềm tin của anh trong lời bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người”.

Bước theo lý tưởng

Từ nhiều năm trước, đọc những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu khi ông được đứng vào hàng ngũ của Đảng “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim” đã thôi thúc cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh - công tác tại Trường Mẫu giáo Bình Trị phải nỗ lực hết mình trong học tập, tu dưỡng đạo đức, tham gia tích cực trong phong trào nhà trường để mai sau vinh dự được vào Đảng.

Từ năm 2016, mơ ước trở thành hiện thực, được vào Đảng, cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh luôn tin tưởng và vững bước với hành trình “gieo hạt”.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh luôn tận tâm với công việc. Ảnh: GIANG BIÊN

“Trải qua 7 năm công tác và sinh hoạt đảng, nhìn nhận lại lịch sử Đảng ta trong 94 năm qua tôi càng tự hào và tin tưởng về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu.

Niềm tự hào đó là hành trang để tôi vượt qua mọi khó khăn, vững bước dưới cờ Đảng, quyết tâm rèn đức, luyện tài, hoàn thiện chuyên môn”- cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh tâm sự.

Trong phần năng khiếu, cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã trình bày ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Lời ca ấy được thể hiện như thay lời muốn nói đối với vị cha già kính yêu của dân tộc. Dù Bác đã đi xa nhưng hình ảnh một Lãnh tụ vĩ đại suốt đời tận tâm, tận tụy vì nước, vì dân luôn trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam.

Bà Võ Thị Đoan Trang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình cho hay, cuộc thi “ Vững bước dưới cờ Đảng” được tổ chức với mong muốn truyền đi thông điệp về niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện luôn một lòng sắt son với Đảng.

Nhiều đơn vị dự thi đã tìm hiểu, đưa các thước phim tư liệu quý giá ngược dòng lịch sử để nhìn lại bối cảnh và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó càng khẳng định được giá trị lịch sử thiêng liêng, thôi thúc sự góp công, góp sức để xây dựng quê hương đất nước Việt Nam trong niềm tin tưởng và tự hào lớn “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”- như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhận định.