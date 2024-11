Xã hội Từ ngày 22-24/11, Quảng Nam có mưa lớn, khả năng xuất hiện lũ trên các sông (QNO) - Từ ngày 22-24/11, các địa phương trong tỉnh có mưa lớn, khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông.

Quảng Nam có mưa lớn từ ngày 22-24/11. Ảnh: CTV

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 21/11 đến 1 giờ ngày 22/11 các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến dưới 30mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 30-80mm, có nơi cao hơn như: Tam Trà (huyện Núi Thành) 150mm, Trà Kót (huyện Bắc Trà My) 138mm.

Dự báo từ 4 giờ ngày 22/11 đến 4 giờ ngày 24/11, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm; vùng đồng bằng phía Bắc phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm, vùng đồng bằng phía Nam và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Ngày 24/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 2-4m, hạ lưu đạt từ 0,5-1.5m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến dưới BĐ2; trên sông Thu Bồn ở mức dưới BĐ1 đến trên BĐ1; trên sông Tam Kỳ ở mức dưới BĐ1.

Vùng biển ven bờ Quảng Nam, dự báo ngày và đêm nay (22/11) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-3m. Vùng biển ngoài khơi có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.



Ngày và đêm 23/11 tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-4m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng biển cao.