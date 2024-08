Xã hội Tuổi cao, gương sáng! (QNO) – Nhiều năm qua, người cao tuổi trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò gương mẫu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Ông Dương Phú Mẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Phương cho biết sau khi Mặt trận phường phát động cuộc thi tuyến đường khu dân cư sáng – xanh - sạch - đẹp, ông Lê Liên (70 tuổi, Bí thư Chi bộ khối phố Triêm Trung 2) nhận kế hoạch và triển khai ngay trong cuộc họp chi bộ.

Theo đó, giao nhiệm vụ cho mỗi đảng viên phải tuyên truyền vận động nhân dân chung tay hiến đất mở đường, phát quang cây cối, chỉnh trang tường rào cổng ngõ đồng bộ trên các tuyến đường, tạo cảnh quang môi trường tại khu dân cư, từng bước thay đổi diện mạo quê hương.

Các hoạt động ở khối phố Triêm Trung 2 thực hiện dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đứng đầu là ông Lê Liên.

Ngoài việc vận động nhân dân hiến đất mở đường, ông còn chủ trương phối hợp với ban nhân dân, ban công tác mặt trận khối phố vận động bà con đóng góp kinh phí làm trụ điện thắp sáng trên các tuyến đường của khối phố để nhân dân đi lại ban đêm thuận lợi và ngăn ngừa tội phạm, hình thành nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường.

“Ông Lê Liên là bí thư chi bộ năng nổ, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn khối phố Triên Trung 2, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được ông truyền tải đến chi bộ và cộng đồng dân cư một cách hiệu quả và lan tỏa đến nhân dân, được nhiều người hưởng ứng mạnh mẽ” - ông Dương Phú Mẫn cho hay.

Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp khối phố Triêm Trung 2 phường Điện Phương.

Khối phố Ngọc Vinh (phường Điện Ngọc) có 686 hộ gia đình, 2.750 nhân khẩu, chưa kể các khu nhà trọ công nhân. Đa số người dân làm thương mại dịch vụ, chỉ có 10% số hộ dân sản xuất nông nghiệp.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, trên địa bàn khối có 3 trường học, có chợ Điện Ngọc, các dịch vụ buôn bán ngày xuất hiện càng nhiều để phục vụ nhu cầu công nhân khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Những hoạt động của khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc đều có vai trò của ông Nguyễn Minh Hợi.

Năm 2017, Ngọc Vinh là một trong những khối phố đầu tiên của thị xã không còn hộ nghèo. Đời sống nhân dân ổn định và phát triển, các thiết chế văn hóa khối phố như nhà văn hóa, nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, sân thể dục thể thao, cụm truyền thanh được đầu tư đồng bộ. Khối phố thành lập các câu lạc bộ dưỡng sinh, liên thế hệ tự giúp nhau, dân vũ, khuyến học… và hoạt động hiệu quả.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ban nhân dân của khối phố phối hợp thường xuyên với mặt trận đoàn thể cùng công an phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Hằng năm địa phương giao quân đầy đủ, không có hiện tượng chống khám, chống lệnh.

Ngọc Vinh nhiều năm liền đạt danh hiệu khối phố văn hóa. Giai đoạn 2019 - 2024, chi bộ, ban nhân dân, ban công tác mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể đạt nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc. Thành tích này có sự đóng góp to lớn của trưởng khối phố Nguyễn Minh Hợi.

Ông Nguyễn Minh Hợi - Trưởng khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc.

Ông Nguyễn Minh Hợi năm nay 73 tuổi, đã đảm nhiệm chức vụ khối trưởng Ngọc Vinh 24 năm. Ông là đảng viên, hội viên cựu chiến binh, hội viên người cao tuổi hiện đang hưởng chế độ bệnh binh. Ông Hợi luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào thi đua tại địa phương, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, được nhân dân tin yêu quý mến, nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc.

Năm 1994, bà Lê Thị Sinh nghỉ hưu theo chế độ, về địa phương tham gia ban chấp hành chi hội phụ nữ khối phố 5, phường Vĩnh Điện. Đến năm 2008, được chị em và địa phương tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng. Tính đến nay, bà đã “thâm niên” 30 năm làm công tác hội phụ nữ cơ sở. Năm nay bà 72 tuổi, thời gian tham gia công tác hội gần nửa đời người.

Chị Đỗ Thị Luận - Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Điện cho biết với cương vị là chi hội trưởng, bà Sinh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác, luôn gần gũi chị em hội viên để nắm tâm tư, nguyện vọng, vận động tuyên truyền chị em cùng tham gia sinh hoạt và thực hiện các phong trào do hội cấp trên phát động.

Bà Lê Thị Sinh - Chi hội trưởng phụ nữ Khối phố 5, phường Vĩnh Điện.

Chi hội phụ nữ khối phố 5 duy trì thường xuyên mô hình “Việc làm nhỏ - công trình lớn”, “Bữa sáng san sẻ yêu thương” thông qua việc thu gom phế liệu, nấu mỳ Quảng bán gây quỹ. Từ năm 2022 đến nay mỗi năm các mô hình thu được từ 10 - 20 triệu đồng.

Chi hội nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh không may với mức 2 triệu đồng/năm đối với mỗi trường hợp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trao phương tiện sinh kế cho chị em vươn lên trong cuộc sống.

Bà Sinh vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng khối phố văn minh. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giao lưu dân vũ, dưỡng sinh… thu hút đông đảo chị em hội viên tham gia thường xuyên.

Bà Lê Thị Sinh tham gia hầu hết các hoạt động tại địa phương.

Ngoài công tác phụ nữ, bà Sinh còn tham gia vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận phường Vĩnh Điện, Chi hội trưởng Tù yêu nước, Chi hội phó Công an hưu trí, Ủy viên Ban chấp hành chi hội khuyến học… Ở lĩnh vực nào bà Sinh cũng phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng trên các lĩnh vực.

Năm 2022, bà Lê Thị Sinh nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều hình thức khen thưởng ở mỗi lĩnh vực công tác. Bà Sinh tâm sự:

“ “Còn sức khỏe là còn cống hiến, làm gương cho lớp trẻ và làm đẹp cho đời” Bà Lê Thị Sinh - Chi hội trưởng phụ nữ Khối phố 5, phường Vĩnh Điện

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín và kinh nghiệm, nhiều hội viên người cao tuổi Điện Bàn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền ở cơ sở như cấp ủy, bí thư, phó bí thư; trưởng, phó thôn/khối phố, hầu hết đều tận tâm và trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn thị xã có 256 hội viên làm công tác Đảng và chính quyền, trong đó 139 hội viên làm bí thư, phó bí thư chi bộ; có 117 hội viên làm trưởng, phó thôn, khối phố.

Người cao tuổi tham gia công tác Đảng có 98 hội viên đạt danh hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên, có 111 đảng viên xuất sắc được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Có 84 hội viên giữ chức vụ trưởng thôn được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tại thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng với uy tín và kinh nghiệm được nhân dân, hội viên tín nhiệm giữ các chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn/khối phố, tổ đoàn kết. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền vận động, thực hiện công tác dân vận mặt trận, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Có 283 hội viên làm Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể, trong đó Trưởng ban công tác Mặt trận 84 hội viên, hội đoàn thể 199 hội viên. Có 189 hội viên được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Hầu hết đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều hội viên đã tham gia công tác trên 20 năm vẫn tâm huyết với công việc.

Ban đại diện Người cao tuổi thị xã Điện Bàn khen thưởng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Tham gia chi hội khuyến học, chữ thập đỏ, tù yêu nước, thanh niên xung phong, người mù của toàn thị xã Điện Bàn có 919 hội viên là người cao tuổi. Cạnh đó là 176 hội viên tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 97 hội viên có mặt trong tổ hòa giải cơ sở.

Ông Nguyễn Phước Mười - Trưởng ban đại diện Người cao tuổi thị xã chia sẻ: “Người cao tuổi luôn chủ động tham gia đóng góp ý kiến chân thành, thẳng thắn trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

“ Toàn thị xã hiện có 20 tổ chức hội xã, phường, 140 chi hội thôn, khối phố, có 834 tổ hội theo cụm dân cư. Tổng số người cao tuổi là 36.541 người, trong đó có 34.926 hội viên, hơn 20.000 hội viên tuổi từ 60 - 75. Trong 5 năm qua, có 1731 hội viên người cao tuổi tham gia các chức vụ trong hệ thống chính trị cơ sở.

Người cao tuổi gương mẫu thực hiện và giáo dục con cháu, nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Tuổi cao, chí càng cao” nên tâm huyết và trách nhiệm với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, anh ninh quốc phòng ở cơ sở”.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, ông Nguyễn Đình Tâm - Trưởng ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Điện Bàn là địa phương có phong trào, có thành tích mới tổ chức tổng kết, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiêu biểu chứ không phải tổng kết theo chỉ đạo của hội tỉnh. Giữ thành tích và phát huy thành tích đã đạt được, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư là điều rất tốt, cấn tiếp tục phát huy”.

