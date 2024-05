Thanh thiếu niên Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam hành quân về nguồn (QNO) - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), từ ngày 7 - 10/5, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam hành quân về nguồn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tuổi trẻ Công an tỉnh về nguồn tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: A.Đ

Đoàn hành quân gồm cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh do Đại úy Bùi Anh Đức - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại Quảng Trị, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nguyên quán tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).

Thắp hương phần mộ anh hùng liệt sĩ quê quán Quảng Nam - Đà Nẵng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: A.Đ

Đoàn nghe thuyết minh về 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân và dân ta tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: A.Đ

Đến Quảng Bình, đoàn dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Trước anh linh Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của “Người anh Cả” Quân đội nhân dân Việt Nam - người Tổng tư lệnh, trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ làm nên một chiến thắng vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tuổi trẻ Công an tỉnh viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: A.Đ

Tại Hà Tĩnh, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; tổ chức sinh hoạt chính trị tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Đoàn cũng dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: A.Đ

Tại Nghệ An, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Nhân chuyến hành trình, đoàn cũng giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác đoàn thể của lực lượng Công an nhân dân với Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Tuổi trẻ Công an tỉnh báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: A.Đ

Đại úy Bùi Anh Đức - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ, đây là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa đối với lực lượng thanh niên Công an tỉnh.

Qua hành trình góp phần giáo dục cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh về truyền thống anh hùng cách mạng, lịch sử vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó vun đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.