Thanh thiếu niên Tuyên truyền an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên huyện Nông Sơn (QNO) - Ngày 4/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức diễn đàn “Thanh niên với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến đoàn viên thanh niên. Ảnh: T.P

Tham dự diễn đàn, hơn 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Nông Sơn được xem phóng sự về tình hình tai nạn giao thông và hậu quả sau tai nạn; thảo luận, chia sẻ vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên... Đoàn viên thanh niên cũng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đoàn viên thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: T.P

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh tặng 140 mũ bảo hiểm, 140 áo phao cho các đội xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cấp phát 700 tờ rơi và 700 móc khóa có logo, hình ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông.