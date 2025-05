Thủy sản

Tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho ngư dân xã Tam Giang

(QNO) - Ngày 27/5, tại UBND xã Tam Giang (huyện Núi Thành), Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân địa phương.