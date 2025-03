Tài chính - Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 10/3/2025: Liên tục mất giá Tỷ giá USD hôm nay 10/3/2025: Đồng USD thế giới liên tục mất giá, từ mức 106,55 xuống 102,74. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng do áp lực từ các chính sách thuế quan tại Mĩ và Trung Quốc.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 1,08%, xuống mức 102,74.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt - mở cửa phiên đầu tuần (3/3) ở mức 106,55 nhưng đã giảm 1,07% ngay sau đó. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine.

Xu hướng giảm tiếp tục diễn ra trong những ngày tiếp theo. Đến ngày 5/3, chỉ số USD Index rơi xuống 105,59 do lo ngại về tác động tiêu cực của các mức thuế quan mới đối với nền kinh tế Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, đồng thời tăng gấp đôi thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 20%. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10-15% với một số mặt hàng từ Mỹ từ ngày 10/3. Canada và Mexico cũng dự kiến đưa ra biện pháp trả đũa.

Tới ngày 6/3, USD Index giảm sâu hơn, xuống 104,3. Đến ngày 7/3, đồng bạc xanh chỉ còn sát mốc 104 khi nhà đầu tư lo ngại tác động của thuế quan lên nền kinh tế Mỹ.

Đồng USD chốt tuần ở mức 103,84 sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu trong tháng trước, với số việc làm mới thấp hơn dự kiến. Dữ liệu này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy Fed có thể sẽ giảm lãi suất ba lần trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản, với lần đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 6.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng liên tục giảm trong tuần. Từ mức 24.758 VND/USD vào ngày 3/3, tỷ giá trung tâm giảm còn 24.730 VND/USD vào ngày 9/3, đây cũng là mức chốt tuần.

Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm giá USD theo xu hướng chung. Tại Vietcombank, giá mua vào giảm từ 25.390 VND/USD xuống 25.300 VND/USD, trong khi giá bán ra giảm từ 25.780 VND/USD xuống 25.690 VND/USD, tức giảm 90 đồng chỉ trong một tuần. Tại VietinBank, giá USD chốt tuần ở mức 25.170 - 25.750 VND/USD.

Nhìn lại tháng 2, Việt Nam ghi nhận tình trạng thâm hụt thương mại kể từ tháng 5/2024 khi kim ngạch nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện ba đợt chào mua USD từ các ngân hàng thương mại với tổng giá trị 500 triệu USD, làm nguồn cung ngoại tệ bị thắt chặt, gây thêm áp lực lên tỷ giá.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục tăng tỷ giá trung tâm, kéo theo trần tỷ giá được nới rộng. Đến ngày 28/2, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 401 đồng so với đầu tháng 2, mức điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức tăng 487 đồng của cả năm 2024. Trên liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch ở mức 25.557 VND/USD, tăng 1,01% so với đầu tháng.

Theo dự báo mới nhất từ Công ty Chứng khoán MB, tỷ giá USD/VND sẽ dao động trong khoảng 25.500 – 25.800 VND/USD trong quý 1/2025.