Tài chính - Thị trường Tỷ giá USD ngày 29/5: Đồng bạc xanh tăng phiên thứ hai liên tiếp Thị trường tài chính ghi nhận đồng USD thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch hôm nay ngày 29/5, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp

Mở cửa phiên giao dịch 29/5, tỷ giá công bố của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, đạt mức 24.947 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở chiều mua vào – bán ra tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 23.750 - 26.144 đồng.

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,35%, đạt mức 99,88 điểm.

Đồng USD được thúc đẩy bởi sự giải tỏa lo ngại về các mối đe dọa thuế quan đối với châu Âu vào cuối tuần trước. Điều này đã làm giảm tâm lý tiêu cực về quỹ đạo tăng trưởng của Mỹ và thúc đẩy đồng bạc xanh. Ngoài ra, dữ liệu tích cực về niềm tin của người tiêu dùng Mỹ được công bố đầu tuần đã củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc.

Theo chuyên gia Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường tại Corpay, việc giải tỏa lo ngại về thuế quan đã thúc đẩy đồng USD. Thị trường cũng đang theo dõi tiến độ của ngân sách và dự luật chi tiêu ở Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch đàm phán các khía cạnh của dự luật thuế.

Đồng USD đã không phản ứng nhiều với biên bản cuộc họp ngày 6 – 7/5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố vào ngày 28/5. Các quan chức Fed thừa nhận có thể đối mặt với "những sự đánh đổi khó khăn" trong những tháng tới trong bối cảnh lạm phát nóng lên cùng với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Biên bản này cũng được dự đoán về nguy cơ suy thoái lớn dần.

Fed đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tương lai quỹ Fed cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Fed dự kiến sẽ ưu tiên các mối quan ngại về lạm phát trong quá trình ra quyết định chính sách tiền tệ của mình cho đến khi có dấu hiệu suy yếu rõ ràng của nền kinh tế.

So với đồng USD, đồng EUR đã giảm 0,35%, xuống mức 1,1288 USD. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,48%, đạt 1,1240. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,3% về 1,3430. Tỷ giá USD so với yên Nhật tăng 0,69% lên 145,86. Tỷ giá USD so với đồng yên Nhật tăng 1%, đạt mức 144,28 vào phiên giao dịch vừa qua.

Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào Nvidia sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa hôm qua, điều này có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro chung và cũng có thể sẽ thúc đẩy đồng tiền Mỹ. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng 4, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào ngày 30/5, là tâm điểm chú ý tiếp theo