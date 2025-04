Tài chính - Thị trường Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 8/4/2025: Có thể tăng giá mạnh Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 8/4/2025: Goldman Sachs dự báo rằng đồng Yen có thể tăng giá mạnh và đạt mức 140 Yen đổi 1 USD

Sáng 8/4/2025, tỷ giá đồng Yen Nhật được khảo sát tại nhiều ngân hàng trong nước cho thấy có sự chênh lệch nhẹ giữa các đơn vị.

Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào là 169,90 VND/JPY và bán ra là 180,70 VND/JPY. Trong khi đó, Vietinbank niêm yết tỷ giá mua ở mức 171,41 VND/JPY và bán ra 181,11 VND/JPY. Ngân hàng BIDV giao dịch với mức mua là 172,79 VND/JPY và bán ra là 180,80 VND/JPY. Agribank niêm yết lần lượt 172,17 VND/JPY cho chiều mua và 180,26 VND/JPY cho chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá mua đạt 173,15 VND/JPY và bán ra là 179,15 VND/JPY. Sacombank ghi nhận mức mua là 173,10 VND/JPY và bán ra 180,12 VND/JPY. Techcombank niêm yết mức thấp hơn, với giá mua vào là 168,85 VND/JPY và bán ra là 181,49 VND/JPY. Tại ngân hàng NCB, tỷ giá mua và bán lần lượt là 165,84 và 176,12 VND/JPY. HSBC giao dịch ở mức mua là 172,10 VND/JPY và bán ra là 179,69 VND/JPY.

Theo khảo sát, Eximbank là ngân hàng có mức giá mua Yen cao nhất và giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, tỷ giá Yen Nhật được giao dịch cao hơn so với các ngân hàng. Cụ thể, chiều mua vào là 176,30 VND/JPY và chiều bán ra là 177,60 VND/JPY.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 8/4/2025, bảng tổng hợp tỷ giá Yen/VND ở một số ngân hàng như sau:

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngân hàng

Mua

Bán

Vietcombank

169,90

180,70

VietinBank

171,41

181,11

BIDV

172,79

180,80

Agribank

172,17

180,26

Eximbank

173,15

179,15

Sacombank

173,10

180,12

Techcombank

168,85

181,49

NCB

165,84

176,12

HSBC

172,10

179,69

Tỷ giá chợ đen (VND/JPY)

176,30

177,60



Về tình hình quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho là đang xem xét hạ lãi suất sớm để giảm áp lực thuế quan và hỗ trợ tăng trưởng. Nếu điều này xảy ra, khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Nhật có thể thu hẹp, khiến đồng Yen trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Kamakshya Trivedi, chuyên gia của Goldman Sachs, dự báo rằng đồng Yen có thể tăng giá mạnh và đạt mức 140 Yen đổi 1 USD, do nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Dự báo này lạc quan hơn so với nhận định của các chuyên gia Bloomberg, khi họ cho rằng đồng Yen sẽ đạt 145 Yen đổi 1 USD vào cuối năm.