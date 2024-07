An ninh trật tự Tỷ lệ khám phá tội phạm hình sự của Công an thị xã Điện Bàn đạt 87,93% (QNO) - Sáng 18/7, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: C.A

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn thụ lý điều tra 149 vụ với 264 bị can; đặc biệt là điều tra, khám phá 51/58 vụ phạm tội hình sự (đạt 87,93%), tiến hành bắt giữ 117 đối tượng. Giải quyết 151 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Công an thị xã thu nhận, cấp 4.540 căn cước công dân; kích hoạt hơn 11.600 tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, hướng dẫn thực tập 125 phương án chữa cháy; mở lớp huấn luyện và cấp giấy huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy cho 236 trường hợp.

Đối với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an Điện Bàn phát hiện, lập biên bản vi phạm 1.723 trường hợp với số tiền phạt hơn 7 tỷ đồng, tạm giữ 983 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 376 trường hợp.

Điện Bàn cũng đã thành lập và đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 140 tổ (476 thành viên).

Công an thị xã được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024.

Tại hội nghị, 11 tập thể, 28 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm.