Thế giới UAE ghi nhận mức nhiệt 51,6 độ C (QNO) - Nhiệt độ tháng 5 tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cao kỷ lục khi đạt 51,6 độ C trong ngày 24/5/2025, theo Trung tâm Khí tượng quốc gia UAE.

Nhiều người đang giải nhiệt tại đài phun nước trước nhà hát Opera Dubai. Ảnh: AFP

Ngày 24/5 vừa qua, UEA ghi nhận nhiệt độ 51,6 độ C tại thị trấn Sweihan của vùng Al Ain - cao hơn 1,2 độ C so với nhiệt độ vào ngày 23/5 tại khu vực Abu Dhabi.

Cả hai mức nhiệt độ trên đều vượt qua kỷ lục 50,2 độ C của tháng 5/2009.

Quốc gia sa mạc UAE xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới nhưng cũng nằm trong số những khu vực nóng nhất hành tinh - nơi đặc biệt dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng các đợt nắng nóng liên tục là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng nóng lên toàn cầu, sẽ trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn. Số ngày cực kỳ nóng tăng gần gấp đôi trên toàn cầu trong ba thập kỷ qua.

Theo nghiên cứu của Greenpeace năm 2022, Trung Đông đang nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu, khiến nguồn cung cấp lương thực và nước của khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.