Chính trị UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về đẩy nhanh tiến độ thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID.

Người dân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công bằng tài khoản VNeID để làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam. Ảnh: PV

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở TT-TT và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID từ ngày 1/10/2024 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở TT-TT khẩn trương kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp, Bộ Công an theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công an.

Sở TT-TT, Sở Tư pháp nghiên cứu triển khai Quy trình số 570 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an về thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cử ngay đầu mối nhân sự (ghi rõ chức vụ, chức danh, nhiệm vụ thực hiện) gửi Công an tỉnh để tổng hợp, phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.



Sở Tư pháp chủ trì tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức theo thẩm quyền và phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền hướng dẫn công dân đăng ký, xử lý hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID. Chủ trì, rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao để tổ chức triển khai và hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Công an tỉnh chủ trì làm đầu mối, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức của tỉnh khẩn trương gửi Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để triển khai; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết nối hệ thống theo tiến độ Bộ Công an dự kiến tại Công văn số 3123 ngày 12/9/2024. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên VneID và “Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ di động dành cho công dân” do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hành.