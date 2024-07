Chính quyền - đoàn thể UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó trước thiên tai (QNO) - Để chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai ứng phó trước thiên tai. Ảnh: A.N

Đó là một trong các nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công điện số 01 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến tại Thông báo số 177 của UBND tỉnh.

Công văn nêu rõ, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn phù hợp với diễn biến thiên tai và điều kiện cụ thể của địa phương. Trong đó, đặc biệt lưu ý có biện pháp chủ động, quyết liệt để giảm thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ” bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giảm thiệt hại cho người dân; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân.

Chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ”. Ảnh: A.N

Các Sở NN&PTNT, Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Sở Xây dựng phối hợp với những địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu tại các đô thị, sạt lở khi mưa lớn trong thời gian gần đây và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá cụ thể nguyên nhân, có phương án căn cơ để khắc phục, hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng

Nam, Báo Quảng Nam và Đài Truyền thanh các địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Việc chủ động ứng phó nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân. Ảnh: A.N

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thiên tai, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

Ngoài ra, tổ chức trực ban nghiêm túc theo Công văn số 4864 của UBND tỉnh và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở NN&PTNT). Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.