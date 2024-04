Chính quyền - đoàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn: Phát huy vai trò cầu nối để giúp dân Nhiệm kỳ 2019 - 2024 được đánh giá khá thành công của Mặt trận thị xã Điện Bàn trên một số lĩnh vực trọng tâm như công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An hỗ trợ xe máy tạo sinh kế cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: K.L

Chung tay xóa đói giảm nghèo

Năm 2022, bà Nguyễn Thị Như Hiệp (khối phố Bằng An Trung) và bà Hà Thị Thắng (khối phố Câu Nhi) được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An trao 2 chiếc xe máy trị giá 38,9 triệu đồng, trở thành 2 trong số 19 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững trên địa bàn phường được trao phương tiện sinh kế thời gian qua.

Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An đã đẩy mạnh vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp Quỹ vì người nghèo với số tiền gần 300 triệu đồng để hỗ trợ sinh kế, góp phần chung tay giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện An cho biết, bên cạnh hỗ trợ sinh kế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, nhiệm kỳ qua Mặt trận phường Điện An cũng hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở cho 4 hộ dân, hỗ trợ 28 trường hợp hộ dân chữa bệnh, hỗ trợ 6 học sinh nghèo vượt khó… với tổng số tiền hơn 760 triệu đồng. Đến nay, phường Điện An chỉ còn 50 hộ nghèo (tỷ lệ 1,23%) và 56 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,38%), đa phần thuộc diện bảo trợ xã hội.

Tại xã Điện Quang, mặc dù từ năm 2019 không còn hộ trong diện phải thoát nghèo, nhưng hàng năm Mặt trận xã đều phối hợp với các tổ chức thành viên đối thoại với hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2019 - 2024, Mặt trận xã và các đoàn thể đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 29 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Tại xã Điện Phước, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã hỗ trợ trao 3 xe máy, 300 con gà giống, 7 heo giống, 8 bò giống cho 16 hộ với tổng số tiền 175 triệu đồng làm phương tiện sinh kế. Hiện toàn xã không còn hộ nghèo (không tính hộ bảo trợ xã hội)...

Ông Phan Ngọc Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn cho biết, công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhiều địa phương đã đổi mới phương thức vận động, tổ chức đối thoại với hộ nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng, vận động thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại để quyết tâm vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã từ 1,3% (năm 2019 với 745 hộ) xuống còn 0,68 % (năm 2023 với 420 hộ).

Đồng hành với chính quyền, nhân dân

Theo ông Phan Ngọc Hải, dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn là xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ thị xã Điện Bàn phối hợp với các tổ chức, tôn giáo xây dựng nông thôn mới. Ảnh: K.L

Ông Lê Đức Sĩ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Quang chia sẻ, từ đầu nhiệm kỳ, Mặt trận xã đã xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các nội dung liên quan nhằm thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu như vận động nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất mở đường, chỉnh trang khu dân cư.

Phối hợp UBND xã xây dựng mô hình “Camera an ninh” phòng chống tội phạm. Phối hợp triển khai xây dựng 7 vườn ươm NTM, ươm trồng trên 10 nghìn cây hoa các loại trên các tuyến đường khu dân cư...

Lĩnh vực được đánh giá mang dấu ấn nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ qua là công tác giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đặc biệt, các cấp Mặt trận đã phối hợp với chính quyền các cấp đối thoại giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm trên địa bàn như đường ĐT608, nạo vét sông Cổ Cò, hồ Lai Nghi, các dự án trong cụm công nghiệp các xã, phường...

Qua đó, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ đó tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và cấp cơ sở đã chủ trì tổ chức và tham gia 1.028 cuộc giám sát với nhiều nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân như công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đã ban hành 177 văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định...