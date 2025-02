Chính trị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thăm, chúc mừng Đại lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn đạo Cao Đài năm 2025 (QNO) - Nhân Đại lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn đạo Cao Đài năm 2025, sáng nay 5/2/2025 (mùng 8 tháng Giêng), đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao Đài tỉnh.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao Đài tỉnh. Ảnh: VINH ANH



Tham gia đoàn có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện Hội đồng tư vấn Tôn giáo - dân tộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ và đại diện các tôn giáo trên địa bàn.

Đại lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn là một trong những đại lễ lớn nhất của đạo Cao Đài diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Nhân dịp ngày lễ trọng của đạo Cao Đài và đầu xuân mới Ất Tỵ 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh, Mặt trận tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể chức sắc, tu sĩ và bà con tín đồ đạo Cao Đài; chúc năm mới an khang, hạnh phúc, an lành, ấm no, vui tươi và đầy phấn khởi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao tinh thần nỗ lực lao động sản xuất, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau của tín đồ đạo Cao Đài. Đặc biệt, các họ đạo, bà con tín đồ đã tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, khó khăn, yếu thế; chấp hành tốt các phong trào, cuộc vận động của tổ chức, cơ quan các cấp phát động.

Quang cảnh buổi thăm. Ảnh: VINH ANH

Nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn các vị chức sắc, chức việc đạo Cao Đài thông tin, động viên tín đồ tích cực tham gia sản xuất, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hưởng ứng các phong trào, hoạt động do các cấp phát động. Từ đó, làm cho tình đoàn kết, thân ái trong nhân dân nói chung và giữa người dân theo đạo trong tỉnh mật thiết, làm tròn trách nhiệm, bổn phận với quê hương đất nước.

Thay mặt Ban đại diện Hội thánh truyền giáo Cao Đài tỉnh Quảng Nam, Giáo hữu Thượng Thuần Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội thánh cảm ơn sự quan tâm, chúc mừng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhân dịp Đại lễ Thánh Đán Đức Chí Tôn. Đồng thời cảm ơn chính quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn tạo điều kiện, hỗ trợ, động viên về tinh thần đối với sinh hoạt tôn giáo của đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Giáo hữu Thượng Thuần Thanh - Trưởng ban Đại diện Hội thánh truyền giáo Cao Đài tỉnh Quảng Nam phát biểu. Ảnh: VINH ANH

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hoạt động đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua đạt những kết quả tốt đẹp.

Giáo hữu Thượng Thuần Thanh thông tin, trên địa bàn tỉnh có 80% số tín đồ theo đạo Cao Đài sống vùng nông thôn, tuy nhiên bà con tín đồ đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội, trung bình mỗi năm hơn 1 tỷ đồng.

[VIDEO] - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chúc mừng:

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, Giáo hữu Thượng Thuần Thanh chúc khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp tiếp tục quan tâm để hoạt động đạo Cao Đài được thuận lợi; quan tâm các hoạt động kỷ niệm quan trọng của đạo Cao Đài trong năm 2025...

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng Ban đại diện Hội thánh truyền giáo Cao Đài tỉnh Quảng Nam trước Thánh đường Quảng Nam tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: VINH ANH

Quảng Nam hiện có 16 tổ chức tôn giáo đang hoạt động với 428 cơ sở tôn giáo đã có pháp nhân, hơn 280.000 tín đồ. Trong đó, đạo Cao Đài có 23 họ đạo, 24 thánh thất, 2 nhà tu, 8 thánh xá, 2 thiên bàn, 188 chức sắc, 711 chức việc, hơn 12.000 tín đồ các hệ phái.