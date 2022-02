7 tác phẩm đoạt giải hội thi chế tác đèn lồng Hội An

(QNO) - Hội thi “Sáng tác ý tưởng và chế tác nghệ thuật đèn lồng Hội An” tại Hội đèn lồng Hội An năm 2022 nhận được sự tham gia của 11 đơn vị dự thi và 2 cơ sở tham gia trưng bày nghệ thuật đèn lồng.

Trưng bày đèn lồng tại Vườn tượng An Hội, TP.Hội An. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Kết quả có 2 tác phẩm đoạt giải nhì (không có giải nhất) gồm: “Hội An trên bến dưới thuyền” của nhóm các trường THCS và “Trụ lồng đèn cây cau kết hợp ghế nghỉ chân” của tác giả Lê Quốc Hưng.

Hai tác phẩm đoạt giải ba gồm: “Ánh sáng của năm mới Nhâm Dần” của tác giả Lê Ngọc Thuận và “Chung tay đẩy lùi Covid” của nhóm các trường mầm non.

Ba giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm: “Thực hiện quy định 5K năm Nhâm Dần” của nhóm các trường tiểu học, “Lan tỏa văn hóa đèn lồng Hội An” của xưởng đèn lồng Nguyên Cát và “Hồi ức ngọc trai” của cơ sở đèn lồng Tiếng Vọng Phố.

Cùng với giải thưởng tác phẩm, UBND TP.Hội An trao giấy khen cho Phòng GD-ĐT thành phố - đơn vị vận động tham gia tốt hội thi và 2 đơn vị tham gia tốt hoạt động “Nghệ thuật sắp đặt đèn lồng” là Công ty CP Quản lý công viên chủ đề Gami Hội An, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp Hội An.