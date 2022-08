Ấn tượng nhiếp ảnh Quảng Nam

Triển lãm tranh hành trình ký họa Hội An 2022

NGUYỄN QUỲNH - KHIẾU THỊ HOÀI | 31/08/2022 - 08:34

(QNO) - Nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2.9, nhóm ký hoạ đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi) và Bảo tàng Hội An phối hợp tổ chức triển lãm tranh "Hành trình ký họa Hội An 2022" tại Bảo tàng văn hoá dân gian Hội An, từ ngày 30.8 – 03.9.2022.