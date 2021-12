Bàn phương án bảo tồn hiệu quả giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My

(QNO) - Khá nhiều các kiến giải, nhận định về thực trạng cũng như tìm cách kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được ghi nhận tại Hội thảo "Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - công tác bảo tồn và phát triển" được tổ chức chiều nay 6.12.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: X.H

Tham gia hội thảo có bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện Ban Dân tộc tỉnh, chính quyền địa phương, các già làng và nhiều nhà nghiên cứu...

Hội thảo "Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My – công tác bảo tồn và phát triển" nhằm tạo cơ sở cụ thể hơn trong việc xây dựng, triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy có hiệu quả, có chiều sâu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Trà My trong thời gian đến.

Đội cồng chiêng xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My. Ảnh: T.S

Hội thảo được nghe nhiều tham luận của các nhà nghiên cứu về việc tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Ca Dong, Co trên địa bàn huyện Bắc Trà My; thực trạng văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như tại huyện Bắc Trà My; công tác quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc; các gợi ý, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương cũng được nhiều già làng, các nhà nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến.

Tại hội thảo, bà Huỳnh Thị Thùy Dung cho rằng, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã từng bước được quan tâm, đầu tư và có những dấu hiệu tích cực. Việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ lớn, vừa cấp bách nhưng vừa lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: X.H

Đề nghị địa phương cần phải xác định những vấn đề bảo tồn có tính chất khẩn cấp, tiến hành kiểm kê, đánh giá lại những giá trị văn hóa còn hiện hữu hoặc những vấn đề đang có nguy cơ mai một; coi trọng việc giữ gìn bản sắc để phát triển kinh tế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu huyện Bắc Trà My thời gian tới cần phải khảo sát, đánh giá, gắn các mô hình phát triển du lịch cộng đồng với việc bảo tồn văn hóa.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, dựa trên những đóng góp của các đại biểu tham gia hội thảo, thời gian tới huyện Bắc Trà My sẽ có những quyết sách cụ thể, phù hợp trong công tác bảo tồn, và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.