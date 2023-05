Bế mạc “Nét hoa nghề Hội An” lần thứ 2

Nghệ nhân trổ tài sáng tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ

QUỐC TUẤN | 12/05/2023 - 19:03

(QNO) - Chiều 12/5, hàng chục nghệ nhân, thợ giỏi trên toàn tỉnh hội tụ tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) để tranh tài tại Hội thi sáng tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ TP.Hội An năm 2023 với chủ đề "Quà tặng du lịch Hội An".