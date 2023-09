Bế mạc trại sáng tác âm nhạc, văn học về lực lượng Cảnh sát cơ động

(QNO) - Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an vừa phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Quảng Nam bế mạc trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”.

Đại biểu dự bế mạc trại sáng tác. Ảnh: G.P

Trại sáng tác được tổ chức trong 9 ngày tại khu vực miền Trung. Sau khi phát động, Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký và mời 25 nhạc sĩ, 25 nhà văn tham gia.

Trong thời gian diễn ra trại sáng tác, các nhạc sĩ, nhà văn được tham quan thực tế tại các đơn vị cơ sở tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam; tham quan một số khu di tích lịch sử - văn hóa và địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử của Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam.

Kết thúc trại sáng tác, các nhạc sĩ, nhà văn đã cho ra đời gần chục tác phẩm có giá trị tuyên truyền về chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; ca ngợi sự hy sinh, giây phút sinh tử của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động giữa thời bình; biểu dương gương điển hình trong lực lượng Cảnh sát cơ động. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng vì bình yên cuộc sống và vì nhân dân phục vụ.

Thời gian tổng kết, trao thưởng trại sáng tác dự kiến tổ chức vào tháng 2/2024 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (1974 - 2024).