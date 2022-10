(QNO) - Lần đầu tiên, một vở kịch dân ca về đề tài xây dựng nông thôn mới được Đoàn Ca kịch Quảng Nam dàn dựng, chính thức được xếp vào kịch mục của đoàn để đưa ra biểu diễn phục vụ công chúng sau buổi diễn báo cáo và nghiệm thu tối qua 25/10.

Vở diễn “Hương của rừng” xoay quanh câu chuyện sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi. Ảnh: B.A

Những dấu ấn đặc biệt

"Hương của rừng" là tên vở diễn mới của Đoàn Ca kịch Quảng Nam vừa được nghiệm thu, có thời lượng 90 phút với 5 cảnh diễn. Ngoài việc lần đầu tiên đưa đề tài nông thôn mới lên sân khấu ca kịch, "Hương của rừng" còn là vở diễn mang những dấu ấn đặc biệt khác.

"Từ lúc phôi thai ý tưởng cho đến khi vở diễn này dàn dựng xong, chúng tôi mất hơn 2 năm" - bà Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn Ca kịch Quảng Nam cho biết. Với đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp này, đây là khoảng thời gian chuẩn bị dài chưa từng có cho một vở diễn. Có điều, nguyên nhân của nó thì nằm ngoài câu chuyện nghề nghiệp: do tác động của dịch bệnh Covid-19 và một số yếu tố khách quan khác.

Tuy quá trình chuẩn bị kéo dài là vậy, nhưng việc dàn dựng vở "Hương của rừng" lại rất chóng vánh. "Chúng tôi vừa cho diễn viên nghiên cứu, đọc thuộc kịch bản vừa lo thiết kế sân khấu, vừa tập chỉ chưa đầy 10 ngày là xong" - nghệ sĩ Minh Bá, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn vở này cho biết.

Một cảnh trong vở diễn “Hương của rừng“. Ảnh: B.A

Theo bà Võ Thị Thu Mây, vở được dựng nhanh trước hết là nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm và chuyên nghiệp của tập thể diễn viên, nghệ sĩ của đoàn. Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng nữa, khiến nhiều người hăm hở do đây là lần đầu tiên đoàn tổ chức dàn dựng một vở diễn mà cả kịch bản lẫn đạo diễn đều do một người của đoàn đảm nhận.

Chờ "Hương của rừng" bay xa

Trong số những vở diễn thuộc nhóm đề tài hiện đại của Đoàn Ca kịch Quảng Nam, "Hương của rừng" là vở diễn thuộc loại "hiện đại" nhất, có tính thời sự nhất.

"Hương của rừng" xoay quanh câu chuyện sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới ở miền núi. Dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đồng lòng của người dân, tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì vận động của chính quyền và các đoàn thể, sự tác động tích cực của các nhân tố mới, công cuộc xây dựng nông thôn mới cuối cùng đã thành công...

Dù diễn tiến và mô típ khá giống với vở kịch thông tin - thiên về giới thiệu, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách, song trên sân khấu thực diễn, "Hương của rừng" vẫn là vở ca kịch nghệ thuật trọn vẹn.

Nội dung mới, mang tính thời sự có vẻ hơi "thô"... đã được kịch hóa và mềm hóa bởi sự uyển chuyển của lời thoại; sự linh hoạt và hợp lý trong việc sử dụng các làn điệu dân ca; sự chuyên nghiệp, tinh tế trong biểu diễn, nhập vai và xử lý tình huống kịch của các nghệ sĩ, diễn viên... Đặc biệt, "Hương của rừng" khép lại bằng kết cục đẹp, "có hậu", mang đến cho người xem nhiều tin yêu và hy vọng...

Sắp tới vở diễn mới này sẽ được Đoàn Ca kịch Quảng Nam đưa đi biểu diễn phục vụ khán giả trong tỉnh, mà trước hết là tại các địa phương miền núi - địa bàn mà vở diễn hướng tới. "Hương của rừng", theo đó sẽ lan xa...