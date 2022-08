Duy Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật “Vì an ninh Tổ quốc”

(QNO) - Tối 19.8, Công an xã Duy Hòa (Duy Xuyên) phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình nghệ thuật “Vì an ninh Tổ quốc”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2022).

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an xã Duy Hòa tổ chức tối 19.8. Ảnh: T.N

Chương trình gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc kịch, được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và tái hiện hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đông đảo khán giả trong và ngoài địa phương đến dự xem, cổ vũ. Ảnh: T.N

Đồng thời, ghi đậm hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Được biết, cùng thời gian này, công an 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền, văn nghệ… tạo nên không khí hết sức sôi nổi, hào hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an và nhân dân địa phương.