Gần 600 diễn viên tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2023

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII, năm 2023 diễn ra tại Hội An từ ngày 2 - 6/4

QUỐC HẢI | 17/02/2023 - 07:30

Ban tổ chức Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII, Hội An năm 2023, cho biết, đến nay đã có 20 đoàn hợp xướng với gần 600 nghệ sĩ đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam đăng ký tham gia hội thi. Dự kiến lễ khai mạc diễn ra tối 2/4 tại Rạp hát Hội An, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền thình Quảng Nam với màn đồng diễn hợp xướng, rước cờ các quốc gia tham dự, chương trình biểu diễn nghệ thuật của Hội An và các đoàn hợp xướng.