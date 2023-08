Hấp dẫn Chợ phiên và không gian ẩm thực xứ Quảng

(QNO) – Chợ phiên Hội An và không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản được xem là hoạt động nổi bật tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023" đang diễn ra tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An).

Gian hàng ẩm thực Nhật Bản được nhiều du khách quan tâm. Ảnh: L.Q

Diễn ra từ ngày 4 - 6/8, Chợ phiên Hội An và không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho du khách bởi sự phong phú, đa dạng của các mặt hàng OCOP, làng nghề, khởi nghiệp và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc biệt là không gian ẩm thực với những món ăn thức uống đặc trưng xứ Quảng.

Ông Trương Minh Vương – chủ cơ sở sản xuất rượu sạch 7 Vương (xã Bình Đào, Thăng Bình) cho biết, ông bất ngờ khi nhiều du khách nước ngoài đã đến thử rượu và mua mang về. “Đây sẽ là cơ hội quảng bá sản phẩm hiệu quả nhất. Hy vọng cơ sở sẽ có nhiều khách hàng hơn sau sự kiện này” - ông Vương nói.

Ông Trương Minh Vương – chủ cơ sở sản xuất rượu sạch 7 Vương bên gian hàng của mình. Ảnh: L.Q

Bà Huỳnh Thu Sương – chủ cơ sở sữa chua nếp cẩm Huỳnh Sương (phường Cửa Đại, Hội An) chia sẻ, trong ngày hôm nay bà bán gần 100 hũ sữa chua, không chỉ khách hàng trẻ mà người lớn cũng ghé mua ăn tại chỗ hoặc mang đi.

Đặc biệt, tại các gian hàng ẩm thực Nhật Bản chứng kiến lượng khách đến khá đông, phần lớn là người trẻ tuổi mong muốn được thưởng thức những món ăn lạ miệng đến từ đất nước mặt trời mọc. Tham gia sự kiện lần này, có 3 gian hàng ẩm thực Nhật Bản với những món ăn đặc trưng nhất được chế biến phục vụ khách tham quan.

[VIDEO] - Chợ phiên và không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản:

Trong số gần 40 gian hàng tham dự hội chợ, các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, làng nghề chiếm số lượng nhiều hơn cả. Nhiều sản phẩm làng nghề nổi tiếng Hội An như lồng đèn, mộc Kim Bồng, tượng rể tre… cũng tham gia phiên chợ góp phần tạo nên sự đa dạng, sắc màu cho sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản. Ẩm thực đồng bào Cơ Tu của huyện Nam Giang có mặt tại sự kiện. Ảnh: L.Q Theo ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Chợ phiên Hội An và không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản là một trong những hoạt động nổi bật nhất của sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản. "Mỗi kỳ tổ chức sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đều được đánh giá cao bởi đã tạo ra không gian mang đầy tính nhân văn, sáng tạo để người dân từ hai đất nước và những người yêu thích văn hóa Hội An, Nhật Bản có thể gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị. Trong đó, việc quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa, ẩm thực, làng nghề sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lần nhau giữa 2 dân tộc" - ông Lanh khẳng định.

Giới thiệu du lịch Nhật Bản tại Hội An. Ảnh: L.Q

Cũng theo ông Lanh, không chỉ Chợ phiên và không gian ẩm thực, hầu hết nội dung hoạt động tại sự kiện luôn chú trọng chất liệu nghệ thuật dân gian truyền thống và sự giao lưu văn hoá đặc trưng của 2 đất nước Việt Nam - Nhật Bản. Điều đó thể hiện qua sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, đoàn nghệ thuật truyền thống, các nghệ sĩ, ca sĩ từ Nhật Bản sang cùng đoàn nghệ thuật truyền thống Hội An biểu diễn, giao lưu phục vụ công chúng, du khách.

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại lễ hội. Ảnh: L.Q

Cạnh đó là hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hoá truyền thống Nhật Bản và Hội An - Việt Nam cũng được tổ chức xuyên suốt trong những ngày diễn ra lễ hộị.

Các chương trình, hoạt động tại sự kiện luôn chú trọng đến chất liệu văn hoá nghệ thuật truyền thống cùng với sự sáng tạo phù hợp, đó là cơ sở để bảo tồn và phát triển nền nghệ thuật dân gian, các nghề thủ công, ẩm thực truyền thống địa phương, là cơ sở để Hội An ứng cử tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO thời gian tới.