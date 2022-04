Hoian d’Or - nối miền di sản, viết tiếp vàng son qua Đêm nhạc Trịnh Công Sơn

(PR) - Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Hoian d’Or - nối miền di sản” là sự kiện được đông đảo khán giả quan tâm, mong chờ khi lên kế hoạch đến Hội An trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tối 30.4 tại Khu du lịch Cồn Bắp Hội An

Vang vọng trên phố cổ

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra vào tốii 30.4 tại Khu du lịch sinh hái Cồn Bắp (Hội An) do UBND TP.Hội An, Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp - chủ đầu tư dự án Hoian d’Or cùng các đơn vị hỗ trợ phối hợp tổ chức.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Chương trình được xây dựng dựa trên cảm hứng tái hiện dòng chảy từ quá khứ đến tương lai, dự kiến đón 5.000 – 7.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Đêm nhạc có sự tham dự của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tổng đạo diễn bởi nhạc sĩ Quốc Trung trong vai trò nhà sản xuất. Đặc biệt, sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội gồm ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê, Giang Trang, Mạc Mai Sương, Marzuz, CECE Trương, Alexander Tú, nhóm nhảy Lyricist. Bối cảnh, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng chuyên nghiệp bởi các chuyên gia quốc tế.

Chia sẻ về sự kiện, đại diện ban tổ chức chương trình cho biết, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ bao gồm 3 mảng màu chính là du ca, cổ điển và những phá cách, thử nghiệm mới về nhạc Trịnh. Sân khấu chương trình được dựng tại ngã ba sông, bổ trợ đắc lực cho phần âm nhạc chủ đạo để tạo nên một không gian cảm thụ nghệ thuật lãng mạn đầy chất thơ giữa miền di sản.

Đêm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam tham gia trình diễn

Bên cạnh Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, khán giả đồng thời được tham quan khu vực trưng bày nghệ thuật đặc sắc như triển lãm ảnh Art Installation, triển lãm ảnh Hội An, triển lãm ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long.

Cùng với đó là các trải nghiệm văn hóa bản địa với những sản phẩm làng nghề truyền thống tại Hội An - Quảng Nam và thưởng thức các đặc sản mang đậm phong vị ẩm thực phố Hội. Chuỗi sự kiện được chuẩn bị công phu và giàu ý nghĩa này được kỳ vọng góp phần khẳng định sức hút và đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch Hội An trong ngày trở lại.



Giá trị di sản vô giá tại “Không gian văn hóa Hoian d’Or”

Đêm nhạc đặc biệt diễn ra vào dịp lễ 30.4 không chỉ là sự kiện tưởng nhớ, tri ân cố nhạc sĩ tài hoa mà còn ghi dấu sự hình thành của Khu trưng bày kỷ vật Trịnh Công Sơn trong quần thể dự án Hoian d’Or.

Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là nơi lưu giữ, trưng bày nhật ký, hàng trăm ghi chép, bản thảo gốc các ca khúc, thư tín và gần 700 tấm phim gốc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp và lưu giữ suốt 25 năm qua. Có thể nói, đây là nơi chứa đựng những giá trị vô hình thông qua việc lưu giữ các hiện vật hữu hình, qua đó tôn vinh cống hiến to lớn của cố nhạc sĩ đối với nền âm nhạc Việt Nam.

Không gian văn hóa Hoian d’Or nằm trên đảo Cồn Bắp

Trong tổng thể chung của Không gian văn hóa Hoian d’Or còn có nhiều công trình văn hóa - di sản giàu giá trị như khu triển lãm ảnh Hội An xưa và nay; khu trưng bày nhạc cụ 54 dân tộc; khu trưng bày hàng nghìn hiện vật gốm Chu Đậu được khai quật từ biển Cửa Đại; sân khấu biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc ngoài trời…

Về kiến trúc, Không gian văn hóa Hoian d’Or được “chắp bút” bởi kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào - kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên được trao giải Vassilis Sgoutas Prize 2017, giải thưởng danh giá của Hội Kiến trúc sư quốc tế UIA.

Công trình lấy cảm hứng từ ca khúc bất hủ “Nối vòng tay lớn” và các hình ảnh nón lá, tà áo dài, ruộng bậc thang - biểu tượng cho đất nước, phẩm chất con người Việt Nam. Tổng thể công trình được bao bọc bởi những hàng cau thẳng đứng, những lũy tre xanh mát và sử dụng các vật liệu từ tre, nứa, gỗ thân thuộc. Không chỉ độc đáo và giàu giá trị văn hóa, lịch sử, Không gian văn hóa Hoian d’Or còn thể hiện đậm nét triết lý “kiến trúc hạnh phúc”, đề cao màu sắc bản địa và yếu tố tự nhiên của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào.

Khu trưng bày kỷ vật Trịnh Công Sơn nói riêng và Không gian giao lưu văn hóa Hoian d’Or nói chung trong tương lai không xa sẽ trở thành những công trình tiếp biến văn hoá có giá trị vượt thời đại, là điểm “phải đến” thu hút du khách trong nước và quốc tế khi đặt chân tới mảnh đất di sản.