Khai mạc Lễ hội quế Trà My 2023

(QNO) - Tối nay 5/7, tại huyện Bắc Trà My đã khai mạc Lễ hội quế Trà My năm 2023, với chủ đề “Trà My - Cao Sơn Ngọc Quế”. Đến dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và đại diện lãnh đạo sở, ngành, các huyện trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Q.L

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, từ lâu cây quế, vỏ quế được đồng bào các dân tộc Cadong, Mơ Nông, Co... xem như một loại thuốc quý. Do đó đồng bào đã mang quế về trồng trong vườn nhà, chăm sóc, nhân giống và trồng thành vườn quế, đồi quế, rừng quế...

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Q.L

Từ thế kỷ 17 - 18, quế Trà My đã trở thành một sản phẩm hàng hóa được thế giới ưu chuộng, với nhiều hoạt động giao thương, mua bán sôi nổi thông qua thương cảng Hội An. Các thương nhân đến từ Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc… đã thu mua, chế biến thành dược liệu và đem bán cho nhiều nước trên thế giới.

Đông đảo đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Q.L

Sở Khoa học và công nghệ Quảng Nam đã thực hiện dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế của tỉnh Quảng Nam và được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Trà My tỉnh Quảng Nam năm 2011 và sản phẩm vỏ quế năm 2015.

Bảo tồn nguồn gen gốc quế Trà My. Ảnh: Q.L

Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển cây Quế Trà My và HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 40 về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025. Bắc Trà My phấn đấu đến 2025, toàn huyện duy trì và trồng mới khoảng 3.000ha. Đây sẽ là cây kinh tế chủ lực, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Truyền thuyết về cây quế Trà My được trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Q.L

Lễ hội Quế Trà My năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 5 - 6/7 với nhiều hoạt động, gồm chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội; trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Quế Trà My, các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương miền núi; tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc; diễn đàn khởi nghiệp Quế Trà My - Cao Sơn Ngọc Quế; hội trại văn hóa truyền thống; trưng bày triển lãm ảnh về mảnh đất, con người Trà My…



Chính quyền huyện Bắc Trà My mong muốn sự kiện là cơ hội để quảng bá giá trị cây quế Trà My đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời tuyên truyền nhân dân bảo tồn quế Trà My, tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc của huyện, hướng đến việc tạo ra các sản phẩm đặc trưng. Qua đó thu hút khách du lịch đến tham quan, tạo tiền đề để phát triển du lịch, phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc sắc không gian văn hóa đồng bào vùng cao Bắc Trà My trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Q.L

Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Quế Trà My tái hiện truyền thuyết về cây quế Trà My, quá trình bảo tồn, phát triển cây quế trong nhân dân.

[VIDEO] - Lễ khai mạc lễ hội quế Trà My năm 2023:

Your browser does not support the video tag.

Đông đảo người dân đến xem trình diễn nghệ thuật về cây quế Trà My. Ảnh: Q.L