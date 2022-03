Không gian văn hóa đọc phục vụ người dân và du khách giữa lòng phố Hội

(QNO) - Những ngày qua, Thư viện Thanh Hóa (thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An) đã trưng bày nhiều ấn phẩm sách, báo, mô hình… tại số nhà 31 Nguyễn Thái Học (phường Minh An, TP.Hội An) để du khách đọc, tìm hiểu về văn hóa Hội An.

Chị Trương Thị Tú Anh – cán bộ Thư viện Thanh Hóa (TP.Hội An) cho biết, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia với chủ đề: “Du lịch Hội An qua những trang sách”, thư viện đã trưng bày sách Hán Nôm, sách, báo về Hội An qua các thời kỳ lịch sử với khá nhiều thể loại phong phú, đa dạng. Với hơn 1.000 bản sách được sắp xếp và trưng bày với các mô hình Chùa Cầu, trái tim Tôi yêu Hội An….

Mô hình Chùa Cầu được sắp xếp công phu từ nhiều cuốn sách viết về Hội An. Ảnh: N.Q

Đối tượng phục vụ là du khách và người dân địa phương. Với cách trình bày đẹp mắt, mới lạ, trưng bày cảm giác hứng thú cho du khách về văn hóa đọc trong thời gian lưu trú, tham quan ở Hội An.

Người dân và du khách đến không gian trưng bày được thưởng lãm khá nhiều đầu sách. Ảnh: N.Q

Được biết, ngoài sách đọc tại chỗ và thưởng lãm, trong không gian trưng bày còn có điểm tặng sách và đổi sách để du khách trao tặng hoặc nhận những cuốn sách mà mình yêu thích và chuyền tay bạn đọc những trang sách quý. Du khách và người dân còn được thưởng thức miễn phí đặc sản của Hội An như bánh đậu xanh, nước trà lá lao - Cù Lao Chàm.

Người dân và du khách đến không gian này còn được thưởng thức ẩm thực đặc sản Hội An. Ảnh: N.Q

Không gian trưng bày “Du lịch Hội An qua những trang sách” cũng mở ra một hướng mới trong việc dùng sách làm bạn đường du lịch, góp phần phong phú sản phẩm du lịch văn hóa tri thức, phục vụ đa dạng nhu cầu du khách khi đến Hội An.