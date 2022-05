(QNO) – Rất nhiều học sinh, phụ huynh, du khách trong và ngoài TP.Tam Kỳ hào hứng với hoạt động trải nghiệm làm gốm cùng nghệ nhân làng gốm Thanh Hà (Hội An) tại Bảo tàng Quảng Nam trong hai ngày vừa qua.

“Bảo tàng, gốm và em” là chương trình trải nghiệm do Bảo tàng Quảng Nam tổ chức trong hai ngày 18 và 19.5 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng.

Học sinh trải nghiệm chương trình “Bảo tàng, gốm và em” tại Bảo tàng Quảng Nam. Ảnh: QUỲNH THÊM

Chương trình “Bảo tàng, gốm và em” rất sôi nổi với gần 900 lượt học sinh, phụ huynh và nhân dân trong địa bàn TP.Tam Kỳ và các địa phương lân cận tham quan, trải nghiệm làm gốm.

Biết thông tin về hoạt động ý nghĩa này, một số đơn vị, trường học trên địa bàn Tam Kỳ như các trường: THCS Lý Tự Trọng, Mầm non Thánh Gióng, Song ngữ Quốc tế Academy, Mầm non Mickey; lớp hội họa Happy Art… tổ chức đưa học sinh đến Bảo tàng để các em làm quen với gốm. Dịp này, các em vừa được tham quan khu trưng bày của bảo tàng, vừa được "học nghề" làm gốm cùng nghệ nhân làng gốm Thanh Hà, Hội An...

Các em nhỏ hào hứng khi được học làm gốm cùng nghệ nhân. Ảnh: QUỲNH THÊM

Anh Nguyễn Thanh Hoàng, nghệ nhân làng gốm Thanh Hà cho biết, anh từng tham gia nhiều chương trình tại Hội An nhưng đây là lần đầu tiên anh trình diễn cho đông đảo học sinh, phụ huynh trong không gian của Bảo tàng Quảng Nam. Anh Hoàng nói: "Thấy các em hứng thú với nghề truyền thống, tôi cảm thấy rất vui, và như được tiếp thêm niềm đam mê với nghề".

Nhiều học sinh tham gia làm gốm buổi sáng đầu tiên diễn ra chương trình (sáng 18.5) nhưng vẫn thấy… chưa thỏa thích, nên trong suốt 2 ngày diễn ra chương trình, các em vẫn tiếp tục đến, chỉ để… nhìn nghệ nhân hướng dẫn các bạn làm gốm.

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, những sản phẩm gốm con vật, chiếc lọ, ly chén đĩa… có sự tham gia của học sinh lần lượt ra đời theo sở thích của từng em.

Em Nguyễn Ngọc Hằng, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Tam Kỳ chia sẻ: “Em nghĩ mình rất may mắn khi tham quan Bảo tàng Quảng Nam vào dịp này. Em không chỉ được nghệ nhân hướng dẫn và tự tay làm nên sản phẩm gốm yêu thích mà còn được trò chuyện với nghệ nhân, tham quan bảo tàng tìm hiểu thêm về văn hóa của vùng đất Quảng Nam qua các làng nghề”.

Làm gốm cùng nghệ nhân. Ảnh: CHÂU NỮ

Lãnh đạo Bảo tàng Quảng Nam cho biết, hoạt động này của đơn vị nhằm hướng tới mục tiêu phát huy hơn nữa trong công tác giáo dục lịch sử địa phương, kết nối cộng đồng trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh.

“Hoạt động trải nghiệm “Bảo tàng, gốm và em” là chương trình được xây dựng, tổ chức hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh trong đó tăng cường yếu tố tương tác, trải nghiệm cho người tham gia. Bằng nhiều hình thức khác nhau, trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ tăng cường nhiều hơn nữa những hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Bảo tàng đến với công chúng trong và ngoài tỉnh” - đại diện Bảo tàng Quảng Nam nói.