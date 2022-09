Lễ hội Lam Kinh 2022: “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

Triển khai sưu tầm tư liệu, hiện vật kết nghĩa Hội An – Thanh Hóa

ĐỖ HUẤN | 25/04/2022 - 11:01

(QNO) - Từ tháng 4.2022, TP.Hội An bắt đầu triển khai việc sưu tầm tư liệu và hiện vật kết nghĩa giữa TP.Hội An – TP.Thanh Hóa. UBND TP.Hội An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với TP.Thanh Hóa tổ chức khảo sát thực địa, điều tra, thu thập, nghiên cứu thông tin… sâu rộng, qua các phương tiện trên phạm vi của cả 2 thành phố.