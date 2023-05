Nét hoa nghề Hội An lần thứ 2 diễn ra từ 12 - 19/5

(QNO) - Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An cho biết, từ ngày 12 - 19/5/2023 sẽ diễn ra trại sáng tác “Không gian sáng tạo Hội An”, không gian giới thiệu “Nét hoa nghề Hội An” lần thứ 2 và phiên chợ “Khởi nghiệp - Tiêu dùng xanh Hội An”.

Hội An tổ chức hội thi sáng tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ ngày 12 - 19/5. Ảnh: N.Q

Chương trình khai mạc sự kiện diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 12/5 tại Vườn tượng An Hội; trại sáng tác “Không gian sáng tạo Hội An” diễn ra từ ngày 12 - 19/5 tại Vườn tượng An Hội, Làng củi lũ, Công viên đất nung Thanh Hà; không gian giới thiệu “Nét hoa nghề Hội An” diễn ra lúc 16 - 21 giờ 30 từ ngày 12 - 19/5 tại Vườn tượng An Hội; phiên chợ “Khởi nghiệp - Tiêu dùng xanh Hội An” và hội thi sáng tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ diễn ra từ ngày 12 - 19/5 tại Vườn tượng An Hội...

Các hoạt động nhằm tôn vinh nghề thủ công truyền thống và những sáng tạo trên nền tảng di sản phi vật thể; hướng đến việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO; giới thiệu Hội An như một điểm đến du lịch xanh và hưởng ứng Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.