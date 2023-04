Nhiều hoạt động trong Ngày sách & văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 tại Hội An

Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An phối hợp với các cơ quan, đơn vị vừa khai mạc Ngày sách & văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 - TP.Hội An năm 2023 tại Thư viện Thanh Hóa (số 131 Nguyễn Trường Tộ).

Với chủ đề “Đến Hội An tìm sách”, Ngày sách & văn hóa đọc Việt Nam tại Hội An có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, ấn phẩm, đặc biệt là các ấn phẩm về truyền thống yêu nước và cách mạng của quân và dân Hội An - Quảng Nam; giới thiệu sách “Mỗi cuốn sách là một giấc mơ”; tìm hiểu di tích qua trang sách; tổ chức phiên chợ sách lần thứ 12; góp sách xây dựng tủ sách cộng đồng và thư viện xanh; tổ chức các cuộc thi kể chuyện về sách; cung đường sách; phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023; giới thiệu sách trực tuyến năm 2023...

Riêng với chương trình “Xây dựng tủ sách yêu thương” nhằm hình thành tủ sách miễn phí, phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu về đọc sách. Bạn đọc đến đọc tại chỗ hoặc mang sách về nhà, đồng thời có thể trao đổi sách để tất cả đối tượng tiếp cận được với sách nhiều hơn.

Dịp này, tại các đơn vị, trường học, địa phương trên địa bàn Hội An còn tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm về sách, về văn hóa đọc; luân chuyển sách, phục vụ lưu động về các xã phường, trường học; tổ chức các cuộc thi đọc sách, giới thiệu sách với nhiều hình thức phù hợp.