Quảng Nam đoạt 4 giải thưởng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế

(QNO) - Sáng 6.9, Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam (VAPA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hiệp hội Hình ảnh không biên giới (ISF) đã công bố kết quả xếp giải.

Tác phẩm “Cái nhìn” của NSNA Huỳnh Hà - huy chương vàng VAPA.

Theo đó, mỗi đề tài trong số 4 đề tài của cuộc thi (gồm tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, du lịch, chân dung) sẽ có một bộ giải riêng gồm 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng cùng một số giải khuyến khích và bằng danh dự, được đơn vị tổ chức là VAPA và các đơn vị bảo trợ là FIAP, PSA, ISF trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất.



Trong số 16 huy chương vàng, có 3 tấm thuộc về các tác giả Việt Nam và một trong số này là NSNA Huỳnh Hà - hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam. Tấm huy chương vàng NSNA Huỳnh Hà nhận được là do VAPA trao tặng với tác phẩm "Cái nhìn", thuộc đề tài ảnh chân dung. Ngoài ra, NSNA Huỳnh Hà còn nhận được một giải khuyến khích do PSA trao tặng cho tác phẩm "Công việc lặng thầm", thuộc đề tài tự do cho ảnh màu.

Tác phẩm “Niềm tin” của NSNA Phan Vũ Trọng - giải khuyến khích PSA.

Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam còn có 2 hội viên khác được PSA trao giải khuyến khích ở đề tài ảnh chân dung. Đó là NSNA Phan Trọng Đạt với tác phẩm "Giải nhiệt" và NSNA Phan Vũ Trọng với tác phẩm "Niềm tin".

Được biết, sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 nhận được 16.924 tác phẩm của 1.518 tác giả ở 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gửi dự thi. Từ số ảnh này, Hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn được gần 1.900 tác phẩm để đưa vào trưng bày và xếp giải.