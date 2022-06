Quảng Nam đoạt huy chương bạc toàn đoàn tại Hội thi múa không chuyên toàn quốc

(QNO) - Từ ngày 1 đến 5.6, tại tỉnh An Giang, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tham gia Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang tổ chức.

Tiết mục múa “Mẹ Quảng Nam” đoạt huy chương vàng tại hội thi. Ảnh: H.T

Hội thi có hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công của 27 đơn vị thuộc các trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa - nghệ thuật, trung tâm văn hóa - điện ảnh, nhà hát ca múa nhạc tổng hợp trong cả nước tham gia với các hình thức: múa dân gian các dân tộc Việt Nam, múa truyền thống, múa đương đại.

Hội thi nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân gian đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc, vùng miền trên cả nước; tôn vinh nét đẹp, sự đa dạng, phong phú của loại hình nghệ thuật múa trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ngoài tiết mục dự thi, các đơn vị còn biểu diễn phục vụ nhân dân tại một số địa phương của tỉnh An Giang.

Kết thúc hội thi, Quảng Nam đoạt huy chương bạc toàn đoàn. Ngoài ra, các tiết mục: “Mẹ Quảng Nam” (âm nhạc: Thanh Hải; biên đạo: Ngọc Trâm; biểu diễn: tốp múa nam nữ); tiết mục “Bờ khát” (âm nhạc: nhạc sĩ Bách Ngà; biên đạo: NSƯT Hồng Hà; biểu diễn: tốp múa nam nữ) đoạt huy chương bạc.