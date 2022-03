Quảng Nam là điểm đến tương lai của du khách Ấn Độ

(QNO) - Đây là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma trong lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022), tổ chức vào chiều 28.3 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các sở, ngành dự lễ kỷ niệm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nói chung, giữa tỉnh Quảng Nam với Đại sứ quán Ấn Độ cũng như với các đối tác Ấn Độ nói riêng. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam, với chủ đề ”Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.

Tại Quảng Nam, với sự tài trợ của Chính phủ Ấn Độ, sự hợp tác tích cực của đại sứ quán, các đối tác, nhà khoa học, chuyên gia Ấn Độ, dự án “Bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam” với tổng kinh phí tài trợ khoảng 160 triệu rupee (tương đương hơn 52 tỷ đồng Việt Nam).

Sau 5 năm thực hiện từ (2017 - 2022), dự án đã giúp hồi sinh diện mạo các khu tháp K, H, A; phục hồi, hoàn thiện không gian kiến trúc khu đền tháp; đồng thời, phát hiện được hàng trăm hiện vật có giá trị đặc sắc của nền điêu khắc Champa, phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu lịch sử văn hóa Chăm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, ngoài lĩnh vực trùng tu bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn thì Chính phủ Ấn Độ thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã dành cho tỉnh Quảng Nam các suất học bổng ngắn hạn, dài hạn, giúp nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh nhà; mối quan hệ hữu nghị giữa các vị đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng rất gắn bó và vô cùng thân thiện.

“Thời gian đến, chúng tôi tha thiết mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và cá nhân ngài đại sứ; hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng và tăng cường về chiều sâu trên các lĩnh vực hợp tác đầu tư như dược phẩm, y tế, công nghệ, du lịch; tiếp tục hợp tác nghiên cứu và hỗ trợ phục dựng các di tích Champa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là Phật viện Đồng Dương và Khu đền tháp Mỹ Sơn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu.