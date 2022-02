Sắc màu “Xuân đất Quảng” qua triển lãm ảnh

Chào Xuân Nhâm Dần 2022, tại số nhà 31 Nguyễn Thái Học, Trung tâm VH-TT và TT-TH TP.Hội An phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Hội An tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Xuân đất Quảng”.

3 và 4. Du khách đến Hội An dịp xuân Nhâm Dần có thể thưởng lãm ảnh đến 16 tháng Giêng. Ảnh: MỸ LỆ

Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm phản ánh những góc nhìn, khoảnh khắc trước thềm xuân mới, cũng như hình ảnh đất và người Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung, những giá trị di sản văn hóa, nếp sống “Nhân tình thuần hậu” của người Hội An đến công chúng.

Ông Trương Văn Thế - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Hội An cho biết, qua cuộc triển lãm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hội An mong muốn gửi không khí đón tết vui tươi, bình an, cùng nhau vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19, mong nhịp sống của TP. Hội An sớm trở lại bình thường mới.

Du khách đến Hội An du xuân trong dịp năm mới Nhâm Dần có thể xem triển lãm ảnh “Xuân đất Quảng” đến ngày 16 tháng Giêng.