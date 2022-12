Triển lãm thành tựu phục dựng di sản thế giới của Ba Lan

Từ ngày 4 đến 18/12, tại Công viên Kazik (số 138 đường Trần Phú - TP.Hội An) diễn ra triển lãm với chủ đề “Vượt qua hạt cát của thời gian - Lập hồ sơ và phục dựng di sản thế giới - Kinh nghiệm từ Ba Lan” được Đại sứ quán Nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam phối hợp với UBND TP.Hội An và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức.

Đông đảo nguười dân và du khách dự xem triển lãm.

Triển lãm trưng bày những hình ảnh về công tác bảo tồn di sản thế giới cũng như hoạt động khám phá và nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia khảo cổ học và bảo tồn di tích của Ba Lan trên khắp thế giới, bao gồm: Sudan, Ai Cập, Syria, Campuchia, Peru, Bolivia, Chile, Ecuador, Tanzania, Mỹ và Việt Nam.

Được biết, từ năm 1981, sau khi UNESCO phát động cuộc vận động quốc tế nhằm bảo vệ các di tích tại Việt Nam, Ba Lan có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và ngay lập tức hưởng ứng lời kêu gọi thành lập Phái bộ Bảo tồn di sản Ba Lan - Việt Nam.

Một trong những nhà khảo cổ học người Ba Lan được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam đó là kiến trúc sư và nhà bảo tồn di tích Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), tên thân mật tại Việt Nam là Kazik.

Ông nổi tiếng với những nỗ lực bảo tồn các di tích lịch sử và khảo cổ ở Việt Nam và đóng góp quan trọng đối với các đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và cố đô Huế trong quá trình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, triển lãm lần này là dịp để tưởng nhớ đến người bạn quý Kazik cùng với các chuyên gia khảo cổ học và bảo tồn di tích của đất nước Ba Lan đã đến với Việt Nam từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.

Kiến trúc sư Kazik qua đời vào ngày 19/3/1997 tại Huế nhưng những đánh giá, nhận định về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thực tiễn của ông và cộng sự đã góp phần quan trọng để Đô thị cổ Hội An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.