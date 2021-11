Về phố Hội học hát dân ca

(QNO) - Những làn điệu dân ca, bài chòi xứ Quảng vang lên từ con hẻm nhỏ đường Phan Châu Trinh (TP.Hội An) không chỉ lôi cuốn lữ khách phương xa mà ngay đối với cư dân phố Hội. Đó là một lớp học hát dân ca, bài chòi miễn phí dành cho bất kỳ ai yêu thích.

Không gian của lớp học. Ảnh: MINH QUÂN

Lớp học diễn ra từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần, tại không gian mang phong cách hoài cổ của quán cà phê Le Fe, do nghệ sĩ đàn Dương Tấn Sanh, nghệ sĩ hát dân ca, bài chòi Thu Hương và Thu Ly đảm nhận. Đây là chương trình dạy hát dân ca, bài chòi do CAB Hoian phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, thể thao - truyền thanh và Truyền hình TP.Hội An tổ chức.

Nghệ sĩ Thu Hương và Thu Ly.

“Tôi mong muốn người Quảng nói chung, Hội An nói riêng tự bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống của mình. Vì vậy, tôi phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thanh và truyền hình TP.Hội An mở lớp dân ca này và mời các nghệ sĩ về dạy” - nghệ sĩ Chinh Ba, người sáng lập ra CAB Hoian cho biết.

Nhạc sĩ Dương Tấn Sanh và Thu Hương phụ trách giảng dạy. Ảnh: MINH QUÂN

Lớp học dân ca, bài chòi này mới diễn ra 3 tuần nay, mỗi lớp có khoảng 10 đến 12 người tham gia học. Hà My (trú tại phường Cẩm Châu, TP.Hội An) tham gia lớp học chia sẻ: “Mình là người Quảng, học để biết văn hóa xứ mình, khi đi nơi khác giao lưu hay giới thiệu văn hóa của xứ sở mình với bạn bè bốn phương thì mình sẽ trình bày làn điệu dân ca bài chòi...”.

Niềm vui khi chia nhóm và thi hát tại lớp. Ảnh: MINH QUÂN

Theo ghi nhận, tuy là dân ca, bài chòi xứ Quảng nhưng lớp học cuốn hút nhiều người từ nơi khác đến tham gia. “Ca từ dân ca, bài chòi xứ Quảng rất mộc mạc nhưng giai điệu thì tuyệt vời. Từ cách nhấn nhá từng âm tiết cho đến cách diễn đạt đều khá thú vị, vì thế tôi rất thích lớp này” - nữ họa sĩ Thu Hiền đến từ Hà Nội bộc bạch.

Nữ họa sĩ Thu Hiền (Hà Nội) thích thú khi xem lại clip của mình vừa được một vị khách uống cà phê ghi lại. Ảnh: MINH QUÂN

Nghệ sĩ Thu Vân thổ lộ: “Đến nay cũng gần 20 năm mình đi dạy hát dân ca, nhưng chưa bao giờ thấy niềm đam mê với dân ca bài chòi như học viên lớp này. Các năm trước, lớp học chủ yếu là các em thiếu nhi, từ khi nghệ sĩ Chinh Ba tổ chức lớp học dân ca này, quy tụ toàn lứa tuổi thanh niên trong và ngoài địa phương thì ai đến lớp cũng say sưa luyện tập”.

Các vị khách đến uống cà phê thích thú được xem lớp học vui nhọn. Ảnh: MINH QUÂN

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thanh và truyền hình TP.Hội An - bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết, dạy hát dân ca là việc làm thường xuyên của trung tâm, nhưng 2 năm gần đây do dịch bệnh Covid-19 nên tạm ngưng hoạt động.



"Nay phố cổ mở cửa đón khách, nghệ sĩ Chinh Ba phối hợp với chúng tôi mở thêm lớp hát dân ca, bài chòi. Mục đích chính là góp phần giữ gìn và phát triển loại hình văn hóa đặc sắc của quê hương, giúp cho những ai yêu mến làn điệu dân ca xứ Quảng có cơ hội học và tập luyện. Qua đó, làm sinh động thêm sản phẩm du lịch cho Hội An” - bà Cẩm nói.

Học viên đến học được tặng sách miễn phí. Ảnh: MINH QUÂN