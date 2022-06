Bắc Trà My dự kiến tổ chức lễ hội cồng chiêng vào tháng 8.2022

(QNO) - Theo kế hoạch, Lễ hội cồng chiêng các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ I năm 2022 với chủ đề “Âm vang đại ngàn” sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24.8.

Lễ hội cồng chiêng các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ I diễn ra vào tháng 8.2022. Ảnh: HUỲNH HÀ

Lễ hội gồm các sự kiện như: triển lãm ảnh chủ đề “Bắc Trà My - Điểm hẹn vùng ngọc quế”; triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội và Hội chợ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp huyện Bắc Trà My; liên hoan cồng chiêng “Âm vang đại ngàn”; cuộc thi “Trình diễn cồng chiêng - Tiếp nối truyền thống”; cuộc thi “Hương sắc vùng ngọc quế”; giao lưu văn hóa các dân tộc Ca Dong, Co, Mường; thi ẩm thực địa phương…

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Bắc Trà My.