Bắc Trà My sẽ tổ chức lễ hội cồng chiêng với nhiều hoạt động sôi nổi

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My vừa tổ chức họp, thống nhất các nội dung tổ chức Lễ hội cồng chiêng huyện Bắc Trà My lần thứ 1 - năm 2022.

Quảng trường văn hóa Bắc Trà My, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của lễ hội cồng chiêng. Ảnh: V.B

Lễ hội cồng chiêng huyện Bắc Trà My lần thứ 1 - năm 2022 dự kiến được tổ chức từ ngày 22 - 24.8 tại trung tâm huyện Bắc Trà My với 6 nhóm hoạt động chính gồm triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, hội chợ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp huyện Bắc Trà My và triển lãm ảnh “Bắc Trà My - Điểm hẹn vùng Ngọc quế”; liên hoan cồng chiêng “Âm vang đại ngàn”; thi “Trình diễn cồng chiêng - Tiếp nối truyền thống” cho lớp trẻ; thi ẩm thực truyền thống và thi “Hương sắc vùng ngọc quế”; tái hiện một số trò chơi dân gian các dân tộc, tạo không gian giao lưu văn hóa với du khách…

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Trưởng ban tổ chức lễ hội, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức và là hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 nên công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Tất cả hoạt động trong chuỗi lễ hội đều chú trọng vào công tác phục hồi, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa là Cor, Cadong, Xê đăng, M’nông…, gắn kết tình đoàn kết giữa các dân tộc; truyền thông, quảng bá về mảnh đất, con người Bắc Trà My.