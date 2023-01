Bắc Trà My tổ chức “Đêm hội vùng cao” chào năm mới 2023

(QNO) - Tối 1/1, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình “Đêm hội vùng cao” chào đón năm mới 2023.

Nghệ nhân Hồ Văn Dinh (xã Trà Bui, Bắc Trà My) tham gia biểu diễn tại “Đêm hội vùng cao” chào năm mới 2023. Ảnh: TÚ VÂN

Đêm hội rộn ràng tiếng cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây như đón chào, mời gọi du khách thập phương về với vùng “cao sơn ngọc quế”, hòa mình cùng điệu múa của người vùng cao.

Nghệ nhân Hồ Văn Dinh (xã Trà Bui) cho biết, già cùng trai gái trong làng biểu diễn cồng chiêng mừng năm mới 2023 và ai cũng vui, phấn khởi. Người Ca Dong luôn khuyên con cháu cố gắng làm ăn, lo cho con cái học hành nhân dịp đầu năm mới.

Cùng với các tiết mục múa hát cồng chiêng, đoàn diễn viên đến từ Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Bắc Trà My cũng trình bày nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng quê hương, đất nước ngày càng đổi mới.

Theo ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tại “Đêm hội vùng cao”, nhân dân Bắc Trà My rất phấn khởi khi được giới thiệu nét đẹp văn hóa đến với bạn bè khắp mọi nơi. Hy vọng rằng Bắc Trà My sẽ là điểm đến an toàn, ý nghĩa, thú vị cho du khách trong thời gian tới.