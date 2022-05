Bánh mì Hội An được đề cử kỷ lục châu Á

(QNO) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa đề cử kỷ lục châu Á lần thứ 3, năm 2021 - 2022 đối với 10 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam, trong đó có bánh mì Hội An.

Bánh mì Hội An. Ảnh internet

Trên cơ sở đề nghị của VietKings về đề cử kỷ lục châu Á lần thứ 3 cho các món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam, trong đó có bánh mì Hội An, UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An làm đầu mối liên lạc, chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL, VietKings, cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thêm các thông tin, hình ảnh về bánh mì Hội An.



Trong số đó có 5 món ăn đặc sản nổi tiếng, gồm: bánh canh Nam Phổ, (tỉnh Thừa Thiên - Huế; bánh mì Hội An (tỉnh Quảng Nam); gỏi sầu đâu (tỉnh An Giang); gỏi cá trích Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); lẩu mắm U Minh (tỉnh Cà Mau); 2 đặc sản thiên nhiên nổi tiếng, bao gồm: vú sữa Lò Rèn (tỉnh Tiền Giang); vải thiều Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); 3 đặc sản quà tặng nổi tiếng, bao gồm: yến sào Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); tỏi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi); rượu sim Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Các món ăn - đặc sản Việt Nam được đề cử kỷ lục châu Á.

Theo VietKings, bánh mì Hội An là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng cả nước. Bánh mì Hội An đa dạng loại nhân như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà, bánh mì xá xíu…

Năm 2012, Việt Nam có 12 món ăn được xác lập kỷ lục châu Á, trong đó có mỳ Quảng; năm 2013, cả nước có thêm 10 món ăn đặc sản và 8 đặc sản quà tặng được xác lập này, trong đó cao lầu Hội An.