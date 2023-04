Bảo tồn văn hóa phục vụ du lịch cộng đồng

Huyện Bắc Trà My tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa “Đêm hội vùng cao” tại khu phố đi bộ trung tâm thị trấn Trà My vào ngày 1 hằng tháng. Đây cũng là hoạt động tạo dấu ấn đối với du khách khi đến với vùng đất “cao sơn ngọc quế”.



“Đêm hội vùng cao”, nơi hội tụ sắc màu văn hóa vùng đất Bắc Trà Ny. Ảnh: T.V

Phố đi bộ với những “Đêm hội vùng cao” trở thành nơi giao lưu, hội tụ các nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Đêm hội rộn ràng tiếng cồng chiêng của đồng bào các dân tộc như đón chào, mời gọi du khách về với vùng “cao sơn ngọc quế”, hòa mình cũng điệu múa Kavô của người Ca Dong, điệu Ka đáu của người Co và điệu múa sạp nhịp nhàng của người Mường...

Thông qua các thông tin được đăng tải trên facebook, chị Nguyễn Thị Hiếu (Đà Nẵng) đã cùng nhóm bạn thân của mình đến trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại huyện Bắc Trà My vào đêm ngày 1/4/2023.

Chị Hiếu nói: “Lần đầu tiên tôi được tham gia các hoạt động thú vị như thế này, đồng bào nơi đây rất gần gũi, chân thành. Ngoài được tham gia các vũ điệu dân tộc, chúng tôi còn thưởng thức các món ăn đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, tôi thấy khí hậu nơi đây rất trong lành, mát mẻ, tôi nghĩ các bạn trẻ nên đến Bắc Trà My một lần để lưu giữ những kỷ niệm cùng người thân và gia đình của mình”.

Ngày 1/5 sắp tới, xã Trà Kót sẽ là đơn vị tiếp theo trình diễn tại “Đêm hội vùng cao”. Xã Trà Kót có 96% dân số là đồng bào Co. Để gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa của người Co, xã Trà Kót đang tổ chức tập luyện để thành lập 2 đội cồng chiêng tại thôn 1 và thôn 2 của xã. Mỗi đội cồng chiêng có 20 thành viên. Dự kiến 2 đội cồng chiêng của xã sẽ ra mắt vào tháng ngày 1/5 sắp đến.

Ông Dương Minh Anh - Chủ tịch UBND xã Trà Kót cho biết: “UBND xã Trà Kót còn huy động cán bộ công chức viên chức địa phương đóng góp, may một số trang phục truyền thống để mặc trong các dịp lễ hội của người Co.

Qua các buổi sinh hoạt với các thôn, địa phương cũng đã ghi nhận một số ý kiến của người có uy tín về việc cần phải khôi phục các lễ cưới truyền thống của người Co. Đây là việc làm cần thiết để các thế hệ trẻ người Co gìn giữ nét đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào mình”.

Để tổ chức các hoạt động văn hóa tại khu phố đi bộ thị trấn Trà My vào tối 1/5 sắp đến, xã đã chuẩn bị 6 tiết mục văn nghệ, trong đó có 2 tiết mục múa cồng chiêng của người Co để tham gia biểu diễn tại đêm giao lưu. Các hội đoàn thể xã Trà Kót còn tham gia chuẩn bị, trưng bày, giới thiệu ẩm thực của người Co như làm cơm lam, bánh sừng trâu…