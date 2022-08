Bế mạc Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022

Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My - năm 2022: Khơi dậy niềm tự hào về vùng đất “cao sơn ngọc quế”

NG.ĐOAN - ALĂNG NGƯỚC - H.ĐẠO - D.HẰNG | 22/08/2022 - 22:06

(QNO) - Tối nay 22.8, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa huyện Bắc Trà My, UBND huyện Bắc Trà My đã khai mạc Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My - năm 2022 với chủ đề “Âm vang đại ngàn”.