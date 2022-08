(QNO) - Tối 28.8, tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) diễn ra lễ bế mạc sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 18 năm 2022. Tham dự sự kiện có đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng.

Tiết mục nghệ thuật mở màn lễ bế mạc. Ảnh: Q.T

Qua 3 ngày tổ chức, hàng chục hoạt động đặc sắc diễn ra mang đậm sắc màu Hội An - Nhật Bản như khai trương Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An, tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, góc "chuyển động xanh", đua ghe ngang "Hội An - Nhật Bản và du khách", cuộc thi cosplay...

Đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng nói, sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì phía Nhật Bản rất vui mừng khi các hoạt động giao lưu văn hóa được nối lại.

Nhảy Yosakoi Nhật Bản tại lễ bế mạc. Ảnh: Q.T

Việc đi lại giữa hai nước hiện chưa khôi phục hoàn toàn, dẫn tới lượng khách Nhật đến Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung còn thấp nên đây là một trong những cơ hội để tiếp tục thúc đẩy việc khôi phục hoàn toàn hoạt động giao thương như trước dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội An và các đơn vị liên quan đã phối hợp tốt để tổ chức thành công tất cả các hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Q.T

Sự kiện đã quy tụ hàng nghìn diễn viên, vận động viên, tình nguyện viên, người dân và du khách. Đây là niềm cảm hứng, động lực để hướng tới sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 19 năm 2023, đồng thời với dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.