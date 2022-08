Chỉ dấu vun đắp tình bang giao

Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18 trở lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19 là một trong những chỉ dấu khẳng định tình hữu nghị của mối quan hệ này luôn được duy trì và vun đắp theo thời gian.

Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản”. Ảnh: Q.T

Thật khó để tìm thấy một không gian nào phù hợp hơn khu phố cổ Hội An để bày biện bữa tiệc giao lưu hữu nghị Việt - Nhật. Và cũng hiếm có sự kiện giao lưu cấp địa phương nào được duy trì xuyên suốt với nhiều dấu ấn đậm nét qua thời gian như sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản.

Về Hội An những ngày này, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh ông đồ ngồi trầm tư dưới nếp nhà cổ khắc hoạ các bức thư pháp. Bên ngoài vòng cung Chùa Cầu lại thấy từng tốp bạn trẻ hòa nhịp trong các điệu nhảy trẻ trung rồi hóa thân thành các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là chỉ dấu tình thân giữa Hội An và Nhật Bản kết hợp cả mới lẫn cũ, tiếp biến từ quá khứ đến hiện tại, là một dấu son tô điểm cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Hoạt động cosplay (hóa thân thành các nhân vật ảo nổi tiếng) tạo ra sự hào hứng cho du khách, nhất là với giới trẻ. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay: “Với mong muốn mang đến cho người dân và du khách những ấn tượng đặc sắc, thú vị, chương trình lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn, các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật được dàn dựng, đầu tư hết sức công phu.

Hầu hết tiết mục đều có sự kết hợp biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản. Qua đó giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của hai đất nước, đồng thời thể hiện mối quan hệ hữu nghị sắt son, bền chặt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản”.

Với những dấu ấn còn lưu, Nhật Bản luôn là một mảnh ghép không thể thiếu sắp đặt nên vẻ đẹp vượt thời gian của đô thị cổ Hội An. Không xa Chùa Cầu, ngôi nhà số 6 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất trong quần thể kiến trúc khu phố cổ Hội An đã trở thành Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An trong dịp diễn ra sự kiện lần này.

Từ đây, đô thị di sản có thêm một điểm đến để mọi người khám phá dấu ấn Nhật Bản tại Hội An. Để người Nhật cũng như du khách thập phương hiểu thêm về mối thân tình giữa Hội An với Nhật Bản.

Nghi thức khai trương Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An (số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai). Ảnh: Q.T

Ông Watanabe Shige - công sứ, Phó Đại sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, giao lưu của Hội An và Nhật Bản là mối quan hệ hình thành và bồi đắp xuyên suốt khoảng 400 năm qua và sẽ tiếp tục được vun đắp trong thời gian tới. Trong năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam sẽ chào đón một dấu mốc lớn là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Dự án opera “Công nữ Anio” sẽ là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm sắp tới. Đây là vở opera hoàn toàn mới có nội dung dựa trên câu chuyện về Araki Sotaro và công nữ Ngọc Hoa. Vở opera này đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến sẽ được công diễn lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2023 cũng là tháng có ngày kỷ niệm 50 năm.

Diễn ra từ ngày 26 - 28.8, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18 năm 2022 có nhiều hoạt động nổi bật như: khai trương Nhà trưng bày văn hóa Hội An - Nhật Bản, tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, giới thiệu sách Chùa Cầu, trình diễn thư pháp Hội An - Sakai, đua ghe ngang “Hội An - Nhật Bản và du khách”, góc “chuyển động xanh”…