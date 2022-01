Chuẩn bị điều kiện để trùng tu Chùa Cầu

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) và giao UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư với nguồn vốn hơn 20 tỷ đồng.

Chùa Cầu là một trong những di tích quan trọng, có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An. Theo quyết định do UBND tỉnh ban hành, việc tu bổ nhằm góp phần bảo tồn di tích, giữ gìn tối đa giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể chung của khu phố cổ Hội An và góp phần duy trì sự ổn định lâu dài, tăng độ bền vững, tuổi thọ cho di tích cũng như tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường.

Việc tu bổ bao gồm công tác hạ giải, gia cố các cấu kiện có nguy cơ bị phá hủy. Việc hạ giải bắt đầu từ hệ mái, sau mỗi đợt hạ giải sẽ họp thống nhất giữa các bên liên quan, các cơ quan chuyên môn để đánh giá một cách chính xác, toàn diện và đưa ra giải pháp tu bổ hữu hiệu nhất.

Đồng thời xem xét, đánh giá sự cần thiết hạ giải tiếp các cấu kiện khác ở bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy trình thực hiện theo quy định hiện hành về công tác tu bổ di tích.

Đối với phần tu bổ, gia cố hệ nền, móng, mố, trụ: phần thân bơm keo hoặc vữa chống nứt vào các vết nứt trên thân trụ và mũ trụ. Cắt bỏ các dầm thép hỏng, sửa chữa các hư hỏng và xây trám lại mũ trụ, các vị trí đỡ dầm chịu lực.

Phần móng thì chống đỡ tăng cường ổn định cho trụ, sau đó vệ sinh, nạo vét bùn, hữu cơ, tạp chất dưới chân mố trụ cầu. Đổ bê tông gia cố móng mố trụ cầu dày 1m xung quanh móng nhằm ổn định móng theo phương ngang. Nền hai nhịp đầu cầu bảo tồn tối đa các viên đá cũ, bổ sung các viên đá tại các vị trí khiếm khuyết đã được trám vá bằng xi măng.

Bên cạnh đó, Chùa Cầu sẽ được tu bổ hệ dầm sàn, hệ khung gỗ và hệ mái, tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện, lắp đặt lại hệ thống cấp điện chiếu sáng trong nhà. Ngoài tu bổ thì sẽ tôn tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật di tích, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích, số hóa di tích phục vụ công tác tu bổ di tích bằng công nghệ 3D…

Được biết, dự án tu bổ, trùng tu đã được Bộ VH-TT&DL thống nhất và Sở VH-TT&DL đã tham vấn ý kiến Đại sứ quán Nhật Bản và nhiều chuyên gia trong nước. Việc hạ giải, trùng tu Chùa Cầu được thực hiện từng bước theo mốc thời gian từ nay đến 2023.