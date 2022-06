Chuyển giao hiện vật gốm Chu Đậu về Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Hội An phê duyệt dự án Bảo tàng con đường hương liệu, thổ sản Hội An - Quảng Nam

PHAN SƠN | 11/05/2022 - 14:10

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Bảo tàng con đường hương liệu, thổ sản Hội An - Quảng Nam” tại nhà số 57 đường Trần Phú, phường Minh An với tổng diện tích 448,4m2.